Kredi Notu Düşük Olan Emekliler Dahil 25.000 TL Kredi Alabilecek! Yılın Son Kampanyaları Müjde Veriyor!

Kamu ve özel bankaların sunduğu avantajlı teklifler 2021 yılının sonuna doğru hız kesmiyor. Yıl sonuna doğru ihtiyaçları artan ve kışa hazırlık yapan emekliler için Ziraat Bankası’ndan bir kampanya duyurusu daha geldi.

Bu yılın sonuna doğru yaklaşırken, kamu ve özel bankalar tarafından hem kış hem de yılbaşı hazırlıkları için artan nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli kampanyalar ve promosyonlar sunmaya devam ediyor.

Devam eden sene içerisinde pandemi, kredi kartı, devreden borçlar gibi konulardan dolayı nakit sıkıntısı yaşayan emekliler için yılın son kampanyaları aralıklarla açıklanmaya devam ediyor. Maaş zamları, promosyon ödemeleri, artı para hesapları, nakit avans olanakları derken en son kampanya kredi notu düşük olanları da çok yakından ilgilendiriyor.

Açıklanan bu son kampanyaya göre, kredi notu düşük olan emekliler de ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Krediler bankalar tarafından kişilerin kredi notu ya da puanları baz alınarak verilmektedir. Kredi notu düşük ya da sıfır olanlar için kredi başvuruları genelde olumsuz sonuçlanmaktadır. Ancak bu kampanyaya göre kredi notu düşük olanlar da Ziraat Bankası üzerinden rahatlıkla kredi alabileceklerdir.

Kredi Notu Düşük Olanlar İçin Kredi Kampanya Koşulları

Kredi notu düşük olan kişiler için kredi almak oldukça detaylı bir işlemdir. Çünkü banka ve finans kuruluşları kişilerin kredi notlarının düzeyine göre kredi onayı vermektedir. kredi notu kişinin borcu ödeyip ödeyemeyeceği, bu durumda bankaların gözündeki güvenilirliğini anlatmaktadır.

Bu nedenle kredi notu düşük olan kişiler ya çok düşük miktarlarda kredi kullanabilmektedir ya da kredi onayı alamamaktadır. Ancak Ziraat Bankası’nın yaptığı son duyuruya göre, kredi notu düşük olanlar da kredilerini rahatlıkla çekebilirler. Bunun için banka tarafından bazı koşullar bulunmaktadır.

Kredi notu düşük olan emeklilerin banka üzerinden 25 bin TL’ye varan kredi imkanından faydalanabilmeleri için öncelikli olarak emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları gereklidir. Bu işlemden sonra kredi kullanmak için gerekli miktar belirlenmelidir. Kredi tutarı en fazla 25 Bin TL’ye kadar olmalıdır.

Daha sonrasında Ziraat Bankası internet ya da mobil bankacılık üzerinden ihtiyaç kredi başvurusu yapılabilmektedir. Dileyen banka şubesine de başvurabilmektedir.