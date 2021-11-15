Kredi Notu Dert Edenlere Yeni Kampanya Duyurusu Yapıldı, Son Dakika Kredi Verilecek

Kredi Notunu Dert Etme Kampanyası Yapan Bankalar hangileridir? Kredi notunu dert etme, hemen kredi onayını al diyen bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları nelerdir sizlere yazımızda bahsedeceğiz. İşte detaylar...

Bankaların kredi verme şartlarından ilki kredi notudur. Kredi notuna bakarak bankalar onay vermektedirler. Eğer sizlerde bir bankadan ihtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde onay almak istiyorsanız, kredi notunu dert etmeyen bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz. Bu bankalar kişilerin kredi skoru yüzünden onay alamadıkları zaman, banka sicili temiz olması durumunda işlem yapan bankalardır. Kredi sonucu olumlu olan kişiler, hemen kredi kullanımı yapabilirler. 36 ay vadeye kadar bankalardan kredi kullanabilirsiniz. İşte sizlere bankalar ve kredi başvuru aşamaları...

Burgan Bank Kredi Notuna Bakmadan 50.000 TL Kredi Veriyor

Burgan Bank üzerinden kredi notunuzun düşük olması durumunda hemen online olarak kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli ve çalışan olması durumunda işlem yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak için size en yakın Burgan Bank şubesine gidebilirsiniz. Kredi notunuz düşük, ama banka sicilinizde bir sıkıntı yoksa, emekliyseniz ve kredi alamıyorsanız, Burgan Bank şubelerine 50.000 TL kredi başvurusu yapmak için maaş taşıması yapmanız gerekmektedir. Maaş taşıması yaptığınızda kredi sonucu uygun olan kişiler, hemen kredilerini alabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca ipotekli olarak da yüksek limitli krediler bu bankadan alabilirler. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmanız mümkündür.

Ziraat Bankası Kredi Notu Düşüklere Hızlı Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı, özellikle emekli olan kişilere hemen kredi imkanı vermektedir. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacaksanız, kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gitmeniz gerekli. Kredi sonucu olumlu olanlar, Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi kullanacaklardır. Emekli olan kişiler 100.000 TL'ye kadar bu bankadan kredi almak istiyorsa, bankaya emekli maaşlarını taşımaları gerekiyor. Banka emekli maaşını taşıyan kişilere, aynı gün içinde kredi imkanı tanır. Sigortalı olarak çalışan kişilerde, en az 6 aylık kesintisiz sigorta durumları varsa bankadan hemen kredi kullanabileceklerdir. Alacağınız kredilerde bu banka müşterilerine özel 6 ay erteleme imkanı da verilmektedir.

Aktifbank Kredi Başvurusu

Düşük kredi notunu dert etme kredi kampanyasını ilk başlatan banka Aktifbank'tır. Banka n-kolay adında bir kredi kampanyası başlatarak, herkese kredi imkanı sağlamıştır. Sizlerde Aktifbank üzerinden 40.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. 40.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Aktifbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için SMS ile 3050'ye mesaj atabilirsiniz. Bu numaraya önce kredi yazın daha sonra da boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazın gönderin. Başvuru sonucu 5 dakikaya cep telefonunuza gelecektir. kredi onayı aldığınızda banka size nasıl kredi kullanacağınızı söylemek için arayacaktır. Aktifbank müşteri hizmetleri aradığı zaman evinizde veya iş yeri adresinizde randevu verecek ve kredi kullanacaksınız. Aldığınız 40.000 TL kredi için banka 36 ay vade yapacaktır.