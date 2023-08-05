Vakıfbank, tüm temassız kredi kartı kullanıcıları için heyecan verici bir gelişmeye imza atarak dikkat çekici bir iade teklifini hayata geçirdi. Özellikle pandemi döneminde temassız ödeme yöntemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte Vakıfbank, müşterilerine finansal avantaj sağlamak için düğmeye bastı. İşte yeni kampanyanın tüm detayları…

PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Vakıfbank, temassız kredi kartı sahiplerine 70 TL'ye varan geri ödeme vaat eden cazip bir kampanyayı duyurdu. Bu hamle, Vakıfbank'ın müşterilerinin finansal refahına olan bağlılığını göstermektedir.

Vakıfbank, 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında müşterilerine VakıfBank Mobil Temassız Ödeme ile yapılan 200 TL ve üzeri her alışveriş için 10 TL iade kazanma fırsatı sunuyor. Bu ödülleri biriktirerek toplamda 70 TL Worldpuan kazanabilirsiniz. Bu cazip kampanyadan günde sadece bir Mobil Temassız Ödeme işleminin yararlanabileceğini belirtelim. Kampanyaya katılmak için müşterilerin VakıfBank Mobil'de "Cepte Kazan" üzerinde yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekiyor. Kampanyanın fırsat dönemi 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olup, katılımcılar alışverişlerinden önce ya da sonra kayıt yaptırabilecekler.

KAMPANYA UYGUNLUĞU VE KOŞULLARI

Bu kampanya önemli miktarda para iadesi kazanmak için mükemmel bir fırsat sunarken, katılımcıların bilmesi gereken belirli şartlar ve koşullar vardır. Kampanya sadece VakıfBank Mobil Temassız Ödeme ile yapılan alışverişler için geçerlidir. Mail order, e-ticaret işlemleri, yurt dışı alışverişleri, iade, iptal, puan kullanımı gibi işlemler ile BusinessCard, Bankomat Kart, sanal kart ve ek kartlarla yapılan işlemler kampanya kapsamı dışındadır.

İşlem iptali veya iadesi durumunda birikmiş puanlar düşülecektir. Ayrıca, avans puan kullanımı nedeniyle puan kullanımının mümkün olmaması durumunda, ilgili tutar karta borç olarak yansıtılır.