Kredi Kartına Sahipseniz Banka Hesabınıza 10.000 TL Yükleme Yapacak…

Cüzdanınızda Mevcut Kredi Kartı Varsa Veya Cebinizde Kredi Kartınız Varsa, Banka Hesabınıza 10.000 TL Ödeme Yapacak. Duyuru Bankalardan Geldi. Detaylar Haberimizde...

Cüzdanınızda ya da cebinizde kredi kartınızın bulunması halinde bankalar hesaplara 10 bin TL yükleme yapıyor. Bankalar tarafından gelen son dakika haberi olarak yapılan kampanyada, kredi kartını düzenli olarak ödeyenlere yükleme yapılacak. Hiçbir şart aranmadan, gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan bankamatik kartların veya kredi kartlarına yükleme yapılacak. Düşük faiz oranlarının uygulandığı yüklemelerde başvuru yapılması halinde hızlı bir şekilde onay veriliyor.

Denizbank Tarafından Sunulan Kampanya

Özel bankalar arasında bulunan Denizbank başlattığı kampanyada 10 bin TL tutarında nakit onay vereceğini belirtti. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, banka hesabının olması halinde mobil uygulamadan başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra SMS ile vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkânı sunuluyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazarak boşluk bırakılır. TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya mesaj olarak gönderilir.

TEB Bankası Tarafından Sunulan Kampanya

TEB Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlamak isteyenler TC kimlik numarasını 4466 nolu numaraya mesaj atarak başvurularını yapabilirler. Bunun yanı sıra banka şubelerinden de kimlik belirtilerek, gelir belgesine gerek kalmadan masrafsız olarak nakit krediyi kullanmak mümkündür. TEB 10 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli işlem yapmanın yanı sıra ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkânı sunuyor. Başvuru yapacak olanlara kredi notlarına göre bankalar faiz oranları uygulamaktadır.

Vakıfbank Tarafından Sunulan Kampanya

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, banka hesabı olanlara şubelere gitmeden işlem yapacağını belirtiyor. Banka kredi kartı kullanan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden kredi kampanyasına katılabilirler. Kredi kartı veya banka hesabına sahip olanlar banka şubelerine uğramadan yatırma imkânlarına sahiptir.

Onay alınması durumunda hızlı olarak kişilere sonuç verilerek kredi kullanımı sağlanıyor. Kredi kullanımında 36 ay vade tanınırken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkânı sunuluyor. Emekli, sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olan vatandaşların katılım sağlayabileceği kampanyada, şubelere gidilerek de başvuru yapmak mümkün.