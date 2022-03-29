Kredi Kartı Ve Banka Kartı Kullanan Herkese Vakıfbank’tan 50.000 TL Ödeme… 

Vakıfbank son kampanyası ile kendinden söz ettiriyor. Kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan müşterilerine 50 bin TL ye kadar 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor.

Nakit ihtiyacı hissediyorsanız, Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak 50 bin TL tutarlı 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kullanılacak kredi hakkında 5 dakika gibi kısa sürede sonuç öğrenilebilir. Onaylanmış olan krediyi hemen kullanabilirsiniz.

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara imkân sunuyor. Banka üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi sonucunu öğrenebilecek. Acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşların kredi kampanyasına katılım sağlayarak işlem yapabilirler. Kampanyaya katılım sağlamaları halinde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sunulan kredide tutar 50 bin TL olarak belirlendi. Düzenli bir gelire sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının yanı sıra 18 yaşından büyük olmaları halinde başvurularını yapabilecekler.

Vakıfbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılım sağlayacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda, emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları halinde 50 bin TL nin üzerinde kredi imkânına kavuşabilecek. Sigortalı olarak her hangi bir iş yerinde çalışan vatandaşlar ise, en son çalışmış olduğu iş yerinde 6 aylık bir sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılım sağlayarak işlem yapmak isteyen vatandaşlara en düşük faiz oranları uygulanacak. Bunun yanı sıra ihtiyaçları durumunda 50 bin TL kredi imkânından da yaralanacak.

Banka tarafından sunulan kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın Vakıfbank şubelerine giderek başvurularını yapabilir. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurularına yapabilecek. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyenler kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bankada hesabı bulunan vatandaşlar ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak düşük faizli kredi imkânından faydalanabilecek. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Vakıfbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Faiz oranları ve katılım sağlamak için gerekli şartları görebilirsiniz.