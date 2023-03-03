Kredi kartı olan milyonlara ballı kaymaklı haber! Hemen ekstrenize bakın o ibare varsa para iadesi alıyorsunuz

Hemen ekstrenize bakın o ibare varsa iadesi alıyorsunuz. Kredi kartı olan milyonlara ballı kaymaklı haber! Bankacılık hizmetlerinde bazı hizmetler ücret karşılığında yapılmaktadır. Bu kredi kartları için de geçerli olmaktadır. Kredi kartı olanlardan yıllık kart aidatı alınabilmektedir. Kart ücreti ile ilgili yeni bir haber çıktı. Bu habere göre kredi kartı aidatı ödeyenler bu ödemelerini geri alabilecek. Yıllık kart aidatını geri almak isteyenler bu konuda neler yapabilir? Yıllık kart iadesi için yapılacak olan başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Kredi Kartı Aidatı Nasıl Alınır?

Kredi kartı ekstrenizi incelediğinizde şayet ekstrenizde aidatsız kredi kartı seçeneği sizlere sunulmuyorsa bu konuda kart aidat ödemelerini yapmanız yasal kabul edilmiyor. Bu sebeple yapmış olduğunu kart aidatlarınızı geri alma hakkınız bulunuyor. 949 TL’nizi geri alabilirsiniz. Bu konuda yasal olarak hakkınız bulunduğunu bilerek başvurunuzu yapmanız uygun olacaktır.

Cebinde kredi kartı olanlar çıkan bu habere kulak kesildi. Yapılan uyarıda milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haber bulunuyor. Bu haberi okunalar hemen kredi kartı ekstrelerini incelemeye başladı. Ekstrelerinde kart aidatı ödemelerini zorunlu hale getirecek ibarenin bulunmaması halinde bu kişiler ödedikleri kart aidatlarını geri alabilecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu uyarı ile ilgili birçok konu merak edilmeye başlandı.

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