Hükümetin yeni dönemde kredi kartı kullanımını azaltabilmek adına sınırlama getirmesi bekleniyor. Orta vadeli program kapsamında “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecektir” şeklinde yapılan bir açıklama ile kart kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yapılacağına dikkat çekildi.

Enflasyonla mücadele için sıkı para politikalarının devam edeceği ve mali disiplinin sağlanacağı yönünde pek çok madde içeren orta vadeli program yeni dönemde kredi kartı kullanımını da sınırlandırmayı hedefleniyor.

KREDİ KARTI KULLANIMI TÜKETİM TALEBİNİ DENGELEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK!

“Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” açıklaması yapıldı. Gözler daha önce yapılan yeniliklere çevrildi. Kart kullanımını azaltabilmek adına kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri arttırılmış ve taksit sayısı azaltılmıştı. Orta vadeli program kapsamında ne gibi bir yenilik yapılabilir? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR? NELER DEĞİŞECEK?

Orta vadeli program kapsamında cari açığı azaltabilmek adına Sakarya'da Üre tesisi kurulmasına ve doğalgazın katma değerini artırılmasına karar verildi. Türkiye'ye döviz kazandıracak projeleri yatırımlar çoğalaca. Özellikle uluslararası dizi ve film projeleri desteklenecek. Orta vadeli program kapsamında BES’in cazibesini artırmayı hedefleyecek çalışmalarda yapılacak. Özellikle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı verilen bir dönüşüm aşamasına giriş yapılacak.

Orta vadeli program kapsamında sigortacılık faaliyetlerinde de yenilikler bekliyor. Yapılacak düzenlemeler ile daha sağlıklı ve depreme dayanıklı konutların yapımı için ilk adım atılmış olunacak. Program kapsamında halka arzlar desteklenecek. Ekonomik yönden sermaye piyasalarının gelişmesi için ek bir çaba sarf edilecek.