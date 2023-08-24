Ekonomik koşulların iyileştirilmesi için faiz oranlarının yükseltilmesi gibi farklı değişikler yapılıyor. Merkez Bankası faizleri artırarak yeni bir değişikliğe imza attı. Yapılan değişiklikle kredi kartı faiz oranları arttı. Aynı zamanda KMH, ticari kredi faiz oranları da yükseldi.

Merkez Bankası ilk olarak politika faiz oranını %25 seviyesine getirdi. Sonra da kredi kartı, KMH faizleri artırıldı. Yeni faiz oranları, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Kredi kartı kullanıcılarının ve nakit faiz çekenlerin yeni faiz oranlarını göz önünde bulundurması gerekir.

750 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILDI

Merkez Bankası, 750 baz puanlık faiz artışı uyguladı. Bu nedenle politika faiz oranı %17,5’ten %25’e yükseldi. Politika faiz oranının artmasından sonra kredi kartı gecikme faizi de arttı. Kredi kartı gecikme faizi %2,81 oldu.

Yıllık oran ise %40,1 oldu. Nakit çekim faizi de arttı. Aylık nakit çekim faizi %3,57 oldu. Yıllık olarak bu oran %53,2 seviyesine çıktı. Yeni oranlar, 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanacak.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ %2,81 OLDU

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz düzenlemeleri, ekonomik koşulların daha iyi hale gelmesine yardımcı oluyor. Merkez Bankası, son olarak 750 baz puan tutarında bir artış yaptı. Kredi kartı gecikme faiz oranında da yükseliş söz konusu oldu. Faiz oranlarının yükseltilmesi ile ekonomik iyileştirme bekleniyor.

Merkez Bankası, para politikalarını belirliyor. Doğru politikalar, fiyat istikrarının sağlanmasına yardımcı oluyor. Merkez Bankası, son olarak politika faiz oranını artırdı. Kredi kartı faiz oranlarında ve nakit avans faiz oranlarında artış meydana geldi.

Kredi kartı gecikme faizi oranı %2,81 olarak belirlendi. Yıllık oranın %40,1 olduğu açıklandı. Aylık nakit çekim faizi %3,57 olarak belirtildi. Yeni faiz oranlarının 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanacağı da ifade edildi. Bu nedenle kredi kartı kullanıcılarının, kullanım sıklığını yeni faiz oranlarına göre belirlemesi gerekiyor.