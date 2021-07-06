Kredi Kartı İstiyorum Diyenler Bu Habere Dikkat! Bankalara Başvuru Yaparsanız, 3000 TL Onay Verecek, Bayrama Kadar

Bankalardan kredi kadar, en çok tercih edilen kredi kartı olmaktadır. Kredi kartı almak isteyenler, belirli şartlara göre bankaların kampanyalarına katılırlar. Ama bazı bankalarda hazır onaylı limitli kredi kartı sunuyor. 3000 TL limitli kredi kartı almak isteyenlere de yeni bir kampanya başladı. İşte detaylar...

3.000 TL limitli kredi kartı kullanmak istediğiniz zaman öncelikle daha önceden bir banka çalışmanızın olması gerektiğini söylemek istiyoruz. Banka kredi kartı başvurusu yapmak istediğiniz zaman sizlerin kimlik numarası ile bu sorgulamayı yapacaklardır. Kredi skoru yüksek olan veya banka kredi sicilinde sıkıntı olmayan kişiler bu kart başvurularında onay alacaklardır.

Kredi kartı kullanmak artık her tüketicinin istediği bir durum olmaktadır. Çünkü alışverişlerimizi kredi kartı ile yapmak hem bize avantajlı alışveriş yapmamızı sağlıyor hem de taksitli olarak yaptığımız alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu durumda da bankalardan kart başvurusu yaptığınız zaman yüksek limitli kredi kartı almak isteriz. Eğer ilk defa kredi kartı kullanacaksanız banka sizlere 3.000 TL limitli kredi kartı vermez. Daha düşük limitli bir kredi kartı verdiğinde bu kartı düzenli kullanıp limitini yükseltebilirsiniz.

ING Bonus Kredi Kartı Başvurusu Yaparak 3000 TL ve Üzerinde Onay Veriliyor

Eğer anında onaylı ve 3.000 TL üzerinde bir kredi kartı başvurusu yapacaksanız banka şartlarına uygun olan müşterilerin hemen onay alacağı banka ING bank olmaktadır. Sizde eğer ING üzerinden kredi kartı başvurusu yapacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda BONUS özellikli bir kredi kartı sahibi olacaksınız. Bonus kredi kartında yaptığınız harcamalarda bonus puan kazanabilir ve bu kazandığınız bonus puanları paraya çevirip daha sonraki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. ING internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir veya en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle kredi kartınızın başvurusunu yapabilirsiniz. Banka üzerinden yaptığınız kredi kartı başvurusu onay aldıktan sonra 1 hafta içinde sizlere gönderilecektir.

Odeabank Bank’o Kredi Kartı Başvurusu 3000 TL

Yüksek limitli kredi kartı veren bankalardan birisi de Odeabank’tır. Odeabank üzerinden de Bank’o adında bir kredi kartı alabilirsiniz. Banka diğer bankalarda kullandığınız kredi kartlarınızın olması durumunda ve bunların ödemelerini gününde yapıyorsanız sizlere 3.000 TL ve üzerinde kredi kartı verecektir. Bankanın internet sitesinden ve banka şubelerinden bu kredi kartı için başvuru yapabilirsiniz.

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