Kredi Kartı Borcunuz Varsa Rahat Bir Nefes Alacaksınız! Ücretsiz ve Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Fırsatı

Bütün ekstre dönemlerinde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilen 3 harcama açısından şubeye dahi gitmeye gerek olmadan ücretsiz ve faizsiz bir şekilde sonradan taksitlendirme yapılabilecek nokta işte Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde..

Banka kredileri ile kredi kartlarının son dönemlerde kullanımının artış göstermesinin sonrasında pek çok kişinin banka borçlarını ödemekte bir hayli güçlük çektiği görüldü. Özellikle de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlardan sonradan taksitlendirme gerçekleştirirken yüksek faiz oranları ile ücretlerle karşılaşmasının sonrasında Enpara bu işlere destek olacağını söyledi. Faizsiz ve ücretsiz bir şekilde harcamalarınız açısından sonradan taksitlendirme fırsattan faydalanarak çok rahat bir şekilde ödeme planı gerçekleştirmeniz mümkündür. Üstelik cep şubesi ya da internet uygulaması üzerinden sonradan taksitlendirme fırsatı mevcuttur.

Enpara'da 3000 TL'ye Kadar Sonradan Taksitlendirme Avantajı Var

Finansbank'ın dijital bankacılık çalışmalarını sürdürdüğü Enpara uygulamasını bankacılık hizmet ve ürünlerinin en çok avantajlı biçimde kullanılmasını sağlamaya devam ediyor.bu bütün ekstre dönemlerinde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilecek 3 harcamanın totalde 3000 TL'ye kadar olan bölümü açısından herhangi bir ücret ya da faiz talebi olmadan sonradan taksitlendirme avantajı sunuluyor.

Enpara üzerinden diğer taraftan acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara en uygun finansman alternatifleri de sunuluyor. Nakit paraya sıkışan vatandaşlara özel bir şekilde kısa dönemli olacak biçimde ekpara aracılığı ile pek çok ihtiyaçları açısından vatandaşların uygun olanlardan faydalanması sağlanacak.