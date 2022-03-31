Kredi Kartı Borcunuz Sizi Daraltıyor Mu? Rahat Bir Nefes Almak İçin Şubeye Gitmeden Ücretsiz ve Faizsiz Nakit Ödemesi

Kredi Kartı Borcunuz Sizi Daraltıyor Mu? Rahat Bir Nefes Almak İçin Şubeye Gitmeden Ücretsiz ve Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Fırsatını Kaçırmayın! Kredi kartınızın her ekstre döneminde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilen 3 harcama için şubeye dahi gitmeye gerek olmadan ücretsiz ve faizsiz bir şekilde sonradan taksitlendirme yapılabileceğini biliyor muydunuz?

Kredi kartı ile banka kredilerinin kullanımının son zamanlarda artış göstermesinin sonrasında pek çok vatandaşın banka borçlarını ödemekte zorluk çektikleri görülüyor. Özellikle de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken tüketicilerin sonradan taksitlendirme yaparken yüksek faiz rakamları ve ücretlerle karşılaşmasının sonrasında Enpara bu tüketicilere destek sunacağını dile getirdi.

3000 TL'ye Varan Sonradan Taksitlendirme Avantajı Enpara’da

Finansbank tarafından dijital bankacılık çalışmalarının yürütüldüğü Enpara uygulaması bankacılık hizmet ve ürünlerinin çok daha avantajlı bir biçimde kullanılmasını aracılık ettiğini söylemeniz gerekiyor. Her ekstre dönemi içerisinde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilecek 3 harcamanın totalde 3000 TL'ye kadar bölümü için herhangi bir faiz ya da ücret ödemesi olmadan sonradan taksitlendirme avantajı sunuluyor.

QNB Finansbank Enpara İle Nakit İhtiyacı Olana Anında Ek Para Desteği Sunuluyor

90 güne kadar taksitlendirme seçeneklerine sahip ek para özelliği ile bin TL'den 10 bin TL'ye varan nakit ihtiyaçlarınızın karşılanması Finansbank Enpara uygulaması ile sağlanmaktadır.

Sizlerde kredi kartı borcunuzu taksitlendirmek ve ödemek amacıyla bir çıkar yol bulmak, böylelikle rahat nefes almak istiyorsanız en yakın Finansbank şubesine gidebilir ya da Finansbank Enpara uygulamasını cep telefonunuza ve diğer mobil cihazlarınıza indirerek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.