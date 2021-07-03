Kredi Kampanyası Kafa Karıştırdı! Bu Kredilerin Devamı Olacak mı? 10.000 TL Şipşak Kredi Dönemi, Anında Hesaba Yatıyor

Bankalar üzerinden verilen kredilerde, yeni bir kampanya başladı. Kredi Kampanyası bu şekilde verilince Kafa karıştırdı.Bankaya gitmeden nasıl kredi oluyor demeyin. Yeni sistem ile bu krediler artık hesaplara yatıyor. Bu kredilerin devamı olacak mı diyenler 10.000 TL Şipşak kredi dönemi kampanyasına başvuru yapabilir ve anında hesabına yatırabilirler. 10.000 TL'ye kadar kredi veren bankalar, iyi kredi notu olan kişilere daha yüksek limitlerde de onay veriyor. Pandemi döneminde de sıkıntı yaşayan kişiler, yasaklar olduğu için bankaya gidemiyor ve bu kredileri bankalara gitmeden alıyordu. Şimdi tam normalleşmeye geçince, kişilerin bu kredilerin devamı olacağı yönünde araştırmalar yapıyor.

Devam Ediyor

Kredi kullanacak olan kişilere, bu kredilerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Artık banka şubelerine gitmeden bu kredileri banka internet bankacılığı üzerinden de alabiliyorsunuz. Bu şekilde onay almak isteyenler, daha iyi bir kredi notuna sahip olması gerekiyor. Kredi kullanmak isteyenlerin, şartlara uygun olması durumunda, devam eden bu online kredi kampanyalarına katılacağını söyleyebiliriz. Kamu ve özel bankalar aracılığı ile yapılan bu kredi kampanyalarında, sizlere hemen sonuç verilecek ve sonuca uygun olarak krediniz kullandırılacaktır. Devam eden bu kredi kampanyalarında en az 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Dileyen müşteriler daha düşük limitlerde de onay alabilirler. Şimdi sizlere kredi kampanyası yapan bankaların şartlarını verelim.

Akbank'tan 10.000 TL Nakit Destek Kredisi

Akbank üzerinden 10.000 TL kredi kullanmak isteyenler, banka şubesine gitmeden Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredileri kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bankasız, hafta sonu bile bu kredileri hesaplarına atabilirler. Yapmanız gereken banka hesabınızın olması ve banka hesabı olan kişilerinde internet şifresi almaları. Bu şekilde bankanın düşük faizli kredilerini kullanabilirsiniz.

ENpara.com Online 10.000 TL Destek kredisi

Dijital banka olan enpara.com bankası üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Banka online internet üzerinden 10.000 TL ve üzerinde (75 bin TL'Ye kadar) kredi veriyor. Kredi alacak kişiler, kredi notu yüksek ise onay alabilir. Bankanın mobil uygulaması üzerinden veya bankanın internet sitesinden bu krediyi alabilirsiniz. Onaylanan kredi hemen hesabınıza yatacaktır.