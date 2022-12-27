Kredi Dosya Masrafı Nedir? İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi,Taşıt Kredisi Masrafları

Kredi Dosya Masrafı Nedir? Dosya masrafı, en kısa açıklaması ile kredi tahsis ücretidir. Bu ücret, bireysel kredi tutarınızın en fazla binde beşi kadar alınabilir. Örneğin 300.000 TL kredi çekerseniz sizden en fazla 1.500 TL masraf alınabilir. Bu oran, “Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği” ile belirtilmiştir. Dosya masrafı, ipotek, sigorta, ekspertiz gibi masrafları kapsamaz. Bu ücretler kredinizi aldığınız kurum tarafından tahsil edilse de onlar tarafından da ilgili işlemi gerçekleştiren kurumlara aktarılır. Bir diğer sebep de yasal olarak kredi veren kuruluşların dosya masrafı haricindeki ödemelerden komisyon alamamasıdır.

İhtiyaç Kredisi Masrafları

Kredi tutarının binde beşine tekabül edebilecek dosya masrafı yani kredi tahsis ücreti ile hayat sigortası masrafı alınmaktadır. Sigorta masrafı, kredi kullanacak olan kişinin yaşı, kredi tutarı, mevzubahis sigorta şirketi gibi etmenlere bağlı olarak değişir.

Konut Kredisi Masrafları

En fazla, daha önce belirtildiği gibi, kredinin binde beşine gelebilecek olan dosya masrafı alınmaktadır. 800 ila 1000 TL aralığında ekspertiz ücreti, 300 ila 400 TL aralığında da ipotek yani taşınmaz rehin ücreti alınmaktadır. Bu masrafların yanı sıra bahsi geçen iki sigorta olmaktadır: konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası, bilinen adıyla DASK. Konut sigortası konuta bağlı özellikler ve sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. Bu değişkenlikte konutun bulunduğu il, ilçe, metrekaresi, kaç yıllık olduğu gibi faktörler etkilidir. DASK ise yasal bir zorunluluktur. Benzer etmenlere bağlı olarak fiyatı değişiklik gösterir. Bunlar haricinde bankaların hayat sigortası talep etmesi de sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Taşıt Kredisi Masrafları

Aynı şekilde, maksimum kredinin binde beşi oranında alınabilecek olan dosya masrafı burada da mevcuttur. Koşullara göre değişiklik gösterebilen iki masraf daha bulunmaktadır. Taşıt kredisi rehin ücreti, bunun için herhangi bir masraf yapıldığı takdirde talep edilir. Kasko sigortası zorunlu olarak talep edilemez ancak genellikle kredi kullanma şartlarından biri olarak istenir.

Kredi masraflarınızı hesaplarken kredi tahsis ücreti yani dosya masrafını mutlaka hesaba katmalısınız. Ayrıca mümkün olabilecek en fazla masraf tutarını hesaplayarak ona göre hareket etmeniz sizi her türlü senaryoya hazırlayacağından dolayı daha emin adımlarla ilerlemenize de olanak sağlar.