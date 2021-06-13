Kredi Çekeceklere Müjde Denizbank'tan Geldi! Faiz Oranlarında Dev Değişiklik YaptıPandemi döneminde finansman ihtiyaçlar

Denizbank da bu faizlerin yükselmesi itibariyle kendi faiz oranlarını yükseltmişti. Son alınan karar ile birlikte bazı kredi kampanyalarında faiz oranlarında büyük indirimlere gitti. Özel bankalardan bir tanesi olan DenizBank üzerinden yeni faiz oranları resmi internet sitesi üzerinden de açıklandı. Başvuru yapan kişilerin ihtiyaç kredilerinde değil, konut kredisi taşıt kredisi gibi ihtiyacı olan tüm kredilerde faiz oranlarında indirimlere gidildi. Sizlerde, Denizbank üzerinden düşük faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız, bankaların şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi başvurunuzu banka aracılıyla yapabiliyorsunuz.

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranları Değişti

Denizbank üzerinden konut kredisi almak istiyorsanız, faiz oranlarında yeni güncellemeler gelmiştir. Banka 240 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı sunuyor. 20 yıla kadar varan vadeler ile konut kredisi almak istiyorsanız, Denizbank şubelerine giderek konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank konut kredilerinde, vatandaşlara ayrıca, geri ödeme planlarında da istediklerine göre ödeme tablosu oluşturma imkanı sunuyor. Size en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgeleriyle birlikte giderek kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. %1.59 faiz oranlarıyla 120 ay vadeye kadar konut kredisi verilecektir.

Denizbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler alacakları evin, aldıkları fiyat üzerinden değil, bankanın belirlediği ekspertiz raporu üzerinden kredi kullanabileceklerdir. Aldığınız evin ekspertiz raporunun yüzde seksenine kadar kredi kullanabiliyorsunuz. 500000 TL değerindeki bir eve kredi almak istiyorsanız, 400000 TL'sine kadar konut kredisi kullanabilir, 100000 TL bankaya teminat olarak vermeniz gerekmektedir. Denizbank, en uygun faiz oranları 120 ay vadeye kadar verilen konut kredileri için geçerlidir. Banka şubelerine giderek ve resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formları ile birlikte kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

İhtiyaç Kredilerinde Devrim Gibi Kampanya Başladı

Denizbank üzerinden en çok tercih edilen kredilerden bir tanesi de ihtiyaç kredileri olmaktadır. 36 ay vadeye kadar 55000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Acil paraya ihtiyacınız olması durumunda, Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu, oturduğunuz yerden mesaj atarak yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesaj, 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi kısa bir sürede yapacak ve sizlere kredi onayı alıp almadığınızı mesaj ile söyleyecektir. Eğer gelen mesajda, kredi onayı aldıysanız size en yakın DenizBank şubesine giderek bu krediyi sadece kimliğinizde kullanabileceksiniz.