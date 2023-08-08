Artan pahalılık, tüketicilerin kredi taleplerinin katlanmasına sebep oldu. Kredi talepleri artan tüketiciler, bazen geri ödemeler konusunda zorluk çekiyor. Geri ödemeleri zamanında yapamayan tüketiciler, bankalarla karşı karşıya kalıyor.

Bankaların son zamanlarda verdikleri kredi tutarlarında ciddi bir azalma yaşanıyor. Kredi tutarlarının azalmasının yanı sıra faiz oranlarında ciddi bir artış söz konusu oluyor. Faiz oranları arttıkça da tüketicilerin geri ödemeleri zamanında yapması güçleşiyor. Kredi ve kredi borçlularının sayısı, her geçen gün daha fazla artıyor. Borçlarını ödeyemeyenler, bankalarla uzlaşma yoluna gidiyor.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILIYOR

Bankalar, geri ödemelerin yapılmaması halinde idari takip sürecini başlatıyor. Borcunu ödemeyenler, Merkez Bankası kara listesine ekleniyor. İdari takip sürecinden sonra icra takibi de başlıyor.

Kredi borcunun ödenmediği 54. Günde borçluya ihtar çekilir. Gecikme faizi bir taraftan borca eklenirken bir taraftan da ihtar ücreti de borçluya yansıtılır. İhtar alınmasına rağmen ödeme yapılmadığı takdirde hem gecikme faizi hem de ihtar borcunun borçlu tarafından ödenmesi gerekir.

HUKUKİ SÜREÇ, 90 GÜNÜN SONUNDA BAŞLAR

Banka, 90 gün sonunda hukuki süreci başlatır. Banka, borcun faiziyle beraber ödenmesini talep eder. Borcun ödenmesi halinde yasal takibe son verilir. Borçlunun bankadan yapılandırma talebinde bulunma hakkı da vardır.

Banka avukatı tarafından yasal takip başlatıldığı takdirde Merkez Bankası kara listesine eklenirsiniz. Aynı zamanda banka tarafından başlatılan yasal takip ile banka hesaplarına bloke konulması söz konusu olabilir. Maaşa el konulması ve icra takibinin başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde de aynı işlemler söz konusu olabilir 90 gün içerisinde borç ödenmezse kara listeye alınma ve icra takibi gibi durumlar söz konusu olur. Bu tür durumlar, hapis cezasına kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir.