Kredi Borcunu Ertelemek İsteyenlere! 3 Gün İçinde Müracaat Edenler 3 Ay Boyunca Ödeme Yapmıyor!

Ramazan Bayramını geride bırakırken iki bayram arası kredi çekip kredi taksit ödemelerini ertelemek isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre Vakıfbank 3 ay ödemesiz bayram kredisi kampanyası an itibarı ile ilana çıktı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Vakıfbank 3 ay ödemesiz bayram kredisi kampanyası ayrıntıları neler?

Vakıfbank, Bu bayramda dinlenmek ve yasaklarından tamamen kurtulmak isteyen vatandaşlar açısından harika bir fırsat sundu. Şimdi tatile çıkıp tam 3 ay boyunca ödeme yaptırmaya başlayabileceğiniz VakıfBank bayram kredisi kampanyasının ayrıntılarını haberimizden ulaşabilirsiniz. Vakıfbank tarafından sunulan 3 ay ödemesiz bayram kredisi ile bu bayram herkes tatile ya da memleketine seyahat etme fırsatını yakaladı. Acil nakit problemi yaşayan vatandaşlar açısından Vakıfbank tarafından bayrama özel ihtiyaç kredisi çok önemli bir fırsat sağlıyor. 100 TL'lik Vakıf banklı müşteriler şubeye gitmelerine gerek olmadan 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisini sms ile başvuru yapabiliyor. Sms ile Vakıfbank kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek açısından tek yapılması gereken ise Kredi yazdıktan sonra T.C. kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 5724 numarasına SMS göndermektir.

Vakıfbank son 36 aylık ve 24 aylık 50 bin TL'den 125 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kampanyası

Kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank üzerinden 125 bin TL'ye kadar acil nakit problemleriniz açısından 3 ay ödemesiz Bayram kredisini alabilirsiniz. VakıfBank'ın bayram kredisi kapsamında 3 bin TL ile 50 bin TL arasında 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50 bin TL'den 125 bin TL arasında alınacak krediler açısından 24 aylık vade seçeneği sunulmaktadır. Kredi faiz oranının yüzde 1.55 olduğu bu kredi kampanyasına katılmak amacıyla kendinize en yakın Vakıfbank şubesine gidilebilir ya da Vakıfbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.