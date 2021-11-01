Kredi Almak İsteyenlere Anında Onaylı 30.000 TL Verileceği Duyuruldu

30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız yeni bir kampanya duyurusu geldi. 30 bin TL'ye kadar alınacak ihtiyaç kredilerinde banka hızlı bir şekilde kredi onayı verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi hemen banka hesabınıza aktaracak. Hesaba Kredi aktarması yapmak istiyorsanız 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli Kredi kullanabilirsiniz.

Finansbank'ın yapmış olduğu Bu kampanyada 30 bin TL'ye kadar kredi onayı alacak olan kişiler düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi notu en az 1200 üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi politikasına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen Finansbank üzerinden isterseniz internet üzerinden isterseniz de mesaj ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan mesaj atarak kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. T.c. kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz hızlı bir şekilde Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgiler mesaj ile gönderilecektir. 30 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapacak olan Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere belirtilen şartlara uygun olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi kullandıracak.

Finansbank'tan mobil uygulama üzerinden de ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi banka şubelerine gitmeden kullanabilirsiniz. Finansbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra krediler bölümünden anında kredi seçeneğini seçerek buradan 30 bin TL'ye kadar başvuru yapabilir ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi için ayrıca En yakın Finansbank şubesi sizlere destek olacaktır. Size en yakın Finansbank şubesi ne gittiğinizde kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içerisinde hafta içi olması durumunda kullanabilirsiniz. Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapacakları için emekli çalışan veya devlet memuru olması gerekiyor.