Kredi Alamayan ve Kara Listede Olan Vatandaşlara Devlet 5 Bin TL Verecek!

Daha önce bankalarla alakalı sorun yaşamış ve de bu yüzden kara listede yer alan vatandaşlar için devlet bir adım atarak harekete geçti. 5 Bin TL tutarında verilecek kampanya kredileri ile birlikte yeni bir fırsat tanınacaktır.

Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış fakat bu ürünlerin ödemelerini yapamadıkları için bazı alanlarda sorun yaşamış kişiler kredi puanında düşüş yaşamakta ve de bankaların kara listelerine girmektedir. Bu kişilerin daha sonrasında yeniden kredi almalarına ise izin verilmemektedir. Bankalarla tekrar çalışma durumu olmayan vatandaşlar da bu süreçte sorun yaşadıklarından dolayı nakit ihtiyaçları için çözüm bulmakta zorlanmaktadır.

Kredi notu düşük olan ve de kara listede olan kişiler yaptıkları kredi kartı veya kredi başvurularında neredeyse olumsuz şekilde sonuçlanmaktadır. Ancak devlet bu konuda sorun yaşayan kişiler için yeni bir düzenleme yaparak bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlara destek sunulacaktır. Alınan son kararlar ile beraber kara listede yer alan vatandaşlara yönelik olarak şans niteliğinde 5 Bin TL oranında kredi verilecektir. Kredi aldıktan sonra da hem acil ihtiyaçlar karşılanıp hem de ödemeler düzenli olarak yapılabilecektir. Bu sayede de kara listeden çıkış yaparak yeniden müşteri konumuna gelebileceklerdir.

DEVLET DÜŞÜK FAİZ VE KOLAY ÖDEME ŞANSI SUNUYOR!

Kredi tutarı 5 Bin TL olarak açıklanmıştır. Kamu bankaları üzerinden başvuruların yapılması ve kredi sürecinin başlaması beklenmektedir. Ödemelerin kontrol edilmesi için yüksek limitli kredilerin verilmeyeceği belirlenmiştir. Kredinin ödemelerinin zamanında yapılması kara listeden çıkılmasını sağlamaktadır ve bu durumun üzerine kamu bankaları kara listeden çıkan kişilere vereceği kredi limitinde de artış olacaktır.

Şans kredisi olarak belirlenen kredinin faiz oranları da belirlenmiştir. İlk aşamada yüzde 1.99 oranı olarak faiz alınacaktı. Ardından kredinin ödenmesi ile beraber yeniden limit yükseltilecek ve de faiz oranları da düşürülecektir. Uzun vadede krediye uygulanacak faiz oranı yüzde 1.59 olacak şekilde açıklanmıştır.

Kredi ödemelerini ise aksatmadan yapan vatandaşlar yine kamu bankalarından olacak şekilde yüzde 1.24 oranındaki faiz seçenekleri ile beraber 10 Bin TL kredi alabilecektir. Ardından aşamalı olarak oluşabilecek güven ortamında vatandaşlar istediği miktarlarda kredi için istediği bankadan işlem yapabilecektir.