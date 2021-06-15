Kral Kaybederse Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu! Kral Kaybederse Kenan Kimdir?

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse isimli kitabının da diziye uyarlanacağı bilgisine yaklaşık 2 hafta önce ulaşılmıştı. Proje hakkında çalışmaların devam ettiği bilgisi öğrenilirken bu haber netlik kazandı ve OGM Pictures’ın kitabı dizi haline getirileceği açıklandı. Bugüne kadar televizyon ekranlarında izlenme rekorları kıran Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve İstanbullu Gelin isimli dizilerinin hepsi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından televizyon dizisine uyarlanmıştı. Şimdi ise sırada ünlü yazarın yeni kitabı Kral kaybederse televizyon dizisine uyarlamak için hazırlanıyor.

Kral Kaybederse isimli kitabın hikayesi de oldukça çarpıcı ve Kenan isimli Narsist bir karakterin hayatını anlatmakta. Vurdumduymaz bir adam olan Kenan'ın çocukluğundan bugüne kadar karakterini şekillendiren şartlar televizyon ekranlarında gösterilecek. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu narsist adam bir gün ise yıkılmaz zannettiği egosunu yerle bir edilmiş bir şekilde bulacak. Bu çaresizliği ise Kenan'ı psikiyatriste danışmaya sevk ederken gerçekler de bu şekilde açığa çıkacak.

Okuyucuların en başından beri nefret ettiği ve etik dışı yaşamı ile tanınan Kenan karakterinin aslında tüm davranışlarının altında yatan acı sebepler olduğu öğrenilecek ve bu sebepler öğrenildiği zaman okuyucu ve izleyici ön yargılı davranmanın ne kadar yanlış olduğunu görecek. Psikiyatriste danışmaya başlayan Kenan, terapisine devam ederken izleyici kitlesi de yeni bilgilere ulaşacak. Kral Kaybederse ismi ile yayınlanacak olan dizide Kenan karakterini canlandıracak olan oyuncu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Narsist bir karakter olan Kenan'ı canlandıracak olan oyuncu merak konusu olurken çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı. Son olarak edinilen bilgilere göre ise ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un Kenan karakterini canlandıracağı öğrenildi. Çelikkol daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli Mehdi karakterini canlandırmıştı.