Adayların gündeminde KPSS Mihriban sorusu yer aldı ve adaylar sınav sonrasında yanıtlarının doğruluğunu kontrol etmeye başladı. Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumu olarak gerçekleşti ve Mihriban türküsünün sözleri sınava damga vurdu. Adaylara söz konusu sınavda Mihriban türküsü sözleri ile ilgili bir soru yöneltildi ve adaylar verdikleri cevabın doğruluğunu araştırdı. Sınav sonrasında soruların doğruluğu araştırılırken KPSS 2023 genel yetenek genel kültür Mihriban türküsü sorusu cevabı hakkında merak edilenleri yazdık.

Mihriban sorusu KPSS sonrasında gündemde yer aldı ve eser KPSS Türkçe soruları arasında bulundu. Adaylar sınava katıldı ve soruları kontrol ederek doğru yanıt vermek istedi. Yorumlar ise sosyal medyadan geldi ve Mihriban türküsü yazarı sözleri ve yöresi araştırma konusu oldu. Peki KPSS 2023 Mihriban sorusu cevabı nedir, hangi şık doğru?

Söz konusu soru hakkında henüz detaylar paylaşılmadı fakat özellikle sosyal medyada bu soru üzerinde yapılan yorumlar yoğun bir şekilde görüldü. Elde edilen bilgilere göre Mihriban şiirinin Abdurrahim Karakoç'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte sözleri…

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lâmbamda titreyen alev üşüyor

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban!

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtın tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı

Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı

Çözemedim çözülmüyor Mihriban!