Adayların gündeminde KPSS Mihriban sorusu yer aldı ve adaylar sınav sonrasında yanıtlarının doğruluğunu kontrol etmeye başladı. Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumu olarak gerçekleşti ve Mihriban türküsünün sözleri sınava damga vurdu. Adaylara söz konusu sınavda Mihriban türküsü sözleri ile ilgili bir soru yöneltildi ve adaylar verdikleri cevabın doğruluğunu araştırdı. Sınav sonrasında soruların doğruluğu araştırılırken KPSS 2023 genel yetenek genel kültür Mihriban türküsü sorusu cevabı hakkında merak edilenleri yazdık.
Mihriban sorusu KPSS sonrasında gündemde yer aldı ve eser KPSS Türkçe soruları arasında bulundu. Adaylar sınava katıldı ve soruları kontrol ederek doğru yanıt vermek istedi. Yorumlar ise sosyal medyadan geldi ve Mihriban türküsü yazarı sözleri ve yöresi araştırma konusu oldu. Peki KPSS 2023 Mihriban sorusu cevabı nedir, hangi şık doğru?
Söz konusu soru hakkında henüz detaylar paylaşılmadı fakat özellikle sosyal medyada bu soru üzerinde yapılan yorumlar yoğun bir şekilde görüldü. Elde edilen bilgilere göre Mihriban şiirinin Abdurrahim Karakoç'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte sözleri…
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban!
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban!
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban!