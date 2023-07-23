Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları kapsamında KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tarihi merak konusu oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının 23 Temmuz 2023 gününde gerçekleşmesi sonrasında alan bilgisi sınavının işleri ne zaman yapılacağı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bugün eğitim bilimleri sınavının da uygulanması sonrasında adaylar alan bilgisi sınavı hakkında bilgileri sorguladı. Peki KPSS 2023 öğretmenlik alan bilgisi sınavı hangi gün ne zaman yapılacak, ÖABT ne zaman olacak? Sizler için haberimizin devamında 2023 KPSS hakkında detaylı bilgileri ve öğretmenlik alan bilgisi sınavı ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Sınava katılacak adaylar tarafından KPSS ÖABT oturumu ne zaman sorusu araştırılıyor ve konu hakkında detaylar merak ediliyor. 23 Temmuz tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında yapılan genel kültür ve genel yetenek oturumuna toplamda 924.168 aday başvuru yapmıştı. Başvuran bu adayların 572.020'sinin öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim bilimleri oturumuna katılacağı öğrenildi ve alan bilgisi oturumuna katılacak olan adayların sayısı dikkat çekti. Alan bilgisi oturumları ise 29 30 Temmuz tarihinde yapılacak olan sınavda 85 bin 236 aday katılım gösterecek. Diğer taraftan ÖABT 6 Ağustos tarihinde uygulanacak ve 452.658 aday sınavda hazır bulunacak. Çok kişinin katılımı ile KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi testi de uygulanacak ve sonuçlar öğrenilecek.

ÖSYM takvimi ile KPSS sınav tarihleri netleşti ve açıklanan bilgilere göre 6 Ağustos 2023 tarihinde KPSS ÖABT oturumunun düzenleneceği bilgisine ulaşıldı. KPSS ÖABT sınavına katılacak olan öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacak. 2023 KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavının alan bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak ve pek çok aday sınava katılım gösterecek.