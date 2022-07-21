Kozmetikte Fenerbahçe farkı! Fenerium mağazaları Agarta Bitkisel Kozmetik'e emanet

Fenerium mağazalarında taraftarlarına Fenerbahçe kalitesi ile farklı alanlarda pek çok ürünü sunan Fenerbahçe Spor Kulübü bu sefer büyük bir yeniliğe imza attı.

Fenerium mağazalarında 2022-2023 sezonu için varılan anlaşma kapsamında doğal ve bitkisel ürünler Fenerbahçe taraftarları ile bulaşacak. Kişisel bakımına önem gösteren Fenerbahçe taraftarlarına sunulacak olan ürünler tamamen bitkisel ve doğal olması ile de sağlığına dikkat eden taraftarlara hitap edecek. Bir sezonluk olarak atılan imza ile Agarta Bitkisel Kozmetik markasının güvencesi altında üretilen doğal ürünler hem sağlığına hem de bakımına özen gösteren taraftarlara mümkün olan ekonomik fiyatlarla ulaştırılacak.

Ten ile temas eden ve bu nedenle içeriği büyük önem taşıyan kozmetik ürünlerde Agarta Bitkisel Kozmetik ile Fenerbahçe markasının dev işbirliği ile en güvenilir kozmetik ürünleri taraftarların kullanımına sunulacak. Fenerbahçe Spor Kulübü fenerbahçedoğal kampanyası ile yeni sezonda taraftarlarına özel ürünler sunarken, bu alanda tercihini Agarta Bitkisel Kozmetikten yana kullandı. Bu bağlamda Fenerbahçe taraftarlarına özel şampuan, diş macunu, el ve cilt kremi, vücut sabunu, hediyelik sabun ve sıvı sabun olmak üzere toplamda 12 adetlik bir ürün serisi hazırlandı.

Sürekli gelişen ve büyüyen spor endüstrisinde taraftarın daha kaliteli doğal içeriklere ulaşmasına önem veren Fenerbahçe attığı imza ile rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi bir kere daha başardı. Fenerbahçe bu alanda bir ilke imza atarak kişisel bakım alanında taraftarını doğal ürünlerle buluşturmuş olacak. Sponsorluk anlaşması 2022 – 2023 sezonunu kapsarken ürünlerin satışları tüm Fenerium mağazalarından yapılacak. Doğal kozmetik ürün arayışında olan Fenerbahçeli taraftarlar alışveriş yaparak hem takımlarını desteklemiş olacak hem de aradıkları doğal ürünleri gönül rahatlığı ile satın alabilecekler.