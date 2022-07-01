Köylüler Üçüncü Kez Yerinden Edilecek

Nityananda Deep, yaklaşık bir yıl önce çamur evinin madencilik yetkilileri tarafından yıkılmak üzere işaretlenmesinden bu yana hayatında üçüncü kez evini kaybetmekten endişe ediyor.

80 yaşındaki genç, Hindistan'ın güneyindeki Odisha eyaletindeki Sambalpur bölgesinde, başkent Bhubaneswar'dan arabayla yaklaşık dört saat uzaklıktaki uzak Behermunda Hamlet'in sakini.

Deep ilk kez 1957'de bölgede bir baraj inşa edildiğinde yerinden edildi. O ve ailesi, hükümetin onlara çeltik ve sebze yetiştirdikleri iki dönümlük bir arsaya üç kilometre (1,8 mil) uzağa taşındı.

Aile, 2005 yılında toprakları bir kömür madeni olan Talabira kömür madeni blok-I için tahsis edildiğinde bir kez daha tahliye edildi ve yaklaşık bir kilometre (0.62m) uzaklıktaki çorak bir arsaya taşındılar.

Şimdi Deep ve 13 kişilik ailesi, hükümet bölgedeki madenciliği genişletmeyi planladığı için bir kez daha yerinden edilmeyle karşı karşıya. "Şimdi nereye gidiyoruz?" diye soruyor Deep, sesi yaştan titriyordu.

Septuagenarian yalnız değildir. 300 kişilik mezrada yaklaşık 30 hane üçüncü kez yerinden edilecek.

Köylüler, Sambalpur ve Jharsuguda ilçelerindeki Talabira II ve III kömür blokları için yerinden edilmekle karşı karşıya kalan altı köyde 1.894 aileye – 9.467 kişi – ait.

Hintli milyarder Gautam Adani'nin işletmesi Talabira-I'nin sahibi ve diğer iki bloğu mayınlama haklarına sahip.

Madenciliği hızlandırma hamlesi, elektrik hatlarında talep artışı ve azalan kömür stokları ile beklenenden daha sıcak bir yazın erken başlamasının hemen ardından geldi ve bu da daha fazla kömür kazma ve ithal etme çağrılarına yol açtı.

Ancak uzmanlar, 1,5 milyon tonluk tahmini kömür rezervi ile Hindistan'da gerçekten kömür sıkıntısı olmadığını ve yeni kömür bloklarına ihtiyaç olmadığını söylüyor.

Kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi direktörü Nandikesh Sivalingam, “Ülkenin madencilik için yeterli kömür blokları var ve çoğu hala kapasiteye kadar çıkarılmıyor” dedi. Sorunun, kömürün ihtiyaç duyulan yere zamanında ulaşmasını engelleyen kötü planlama ve mali sorunların bir bileşimi olduğunu söylüyor.

“Yeni yatırımlar, yeni santraller veya kömür madenleri oluşturmaya değil, sektörün verimliliğini artırmaya odaklanmalıdır. Gerekmedikçe yeni kömür blokları açmak uğruna yeşil örtü gereksiz yere tahrip edilmemelidir” dedi.

'Hırsızlar kendi topraklarımızda'

Talabira kömür bloğu-I, Hindistan'ın üst mahkemesinin yasadışı ilan ettikten sonra Talabira-I dahil 218 kömür bloğunun madencilik lisanslarını iptal ettiği 2005'ten 2014'e kadar işleten Hindalco Industries'e tahsis edildi. 2015 yılında hükümet, blokajı başka bir özel şirkete, GMR Chhattisgarh Energy Ltd'ye verdi ve bu şirket, onay süresi dolduğunda 2018'de madenciliği durdurmak zorunda kaldı. 2019 yılında Adani Group bu şirketi satın aldı ve adını Raipur Energen Limited olarak değiştirdi. Burada madencilik henüz başlamadı.