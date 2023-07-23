Kova ve yükselen kovalar 23 Temmuz 2023 tarihinde dikkatlerinin yakın ilişkilere iş hakkındaki yükselişlere ve rutin olan konuları çekildiğini hissedecektir. Bu konular kendileri için hala önemli şeyler olsa da artık ön planda olmayacaklardır. Kova burçları ve yükselen kovalar kendilerini başkalarının gündemlerine sosyal durumlara ve kişisel ortamlara göre ayarlamak adına büyük bir endişe hissedebilir. Artık onlar için ilişkileri aracılığıyla kendilerini ifade etmek çok önemli olmaktadır ve artık geçmişi gözden geçirmenin zamanı da onlar için gelmiştir. Gün içerisinde ihtiyaçlarını duygularını değerlerini ve isteklerini yeniden tanımakla ilgilenecek olan kova burçları ve yükselen kovalar güçlü ve kesin kararlar almaktan ise kaçınmalıdır. Bunun yanı sıra problemlere karşı farklı bir perspektiften değerlendirmeleri gereken burç sahipleri sorunlara farklı açıdan da değerlendirmelidir. Gün içerisinde ilişkiye ihtiyaçlarının tekrardan değerlendirilmesi yurt sahipleri için güçlü bir şekilde ortaya da çıkacak.

Kova burçları için hayatın onları desteklemediği yerleri göstermenin ya da hayatın çekiciliğini kaybettiği durumları bulmanın bir yolu bulunmaktadır. Belirsizlik ve kararsızlık içinde ya da tatminsizlik içinde kendilerini hissedebilecek olan kova burçları kendilerini iyileştirmeye de çalışabilir. Bunun yanı sıra bu durum onları eziyet etmek için değil ideal olarak iyileştirmelere yol açan bir yeniden incelemeye teşvik etmektedir. Onlar bilinmeyen bölgelere doğru ilerlemek yerine ilişkilerinin ihtiyaçlarını tekrardan değerlendirmek ve aşkına istediklerini öğrenmek için bu dönemi kullanmalıdır.

Balık burcu ve yükselen balıklar 23 Temmuz 2023 tarihinde rutinler ve iş için yenilenmiş motivasyonu ve enerji hissedebilir. Bunun yanı sıra sağlığını iyileştirilmesi bakım kişisel farkındalık ve ayrıntılı işlerle uğraşmak için de önemli bir zaman gelmiştir. Gökyüzü balık burcu yükselen balıklara sabırlı olmayı tavsiye etmektedir ve bu şekilde onlar daha sağlıklı bir bakış açısı benimseyecektir.