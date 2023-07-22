Kova burcu ve yükselen kovalar 22 Temmuz 2023 tarihinde korkuları ve duyguları ile ilgili önemli keşiflere imza atabilir. Bu konu ile ilgili olarak işin püf noktası fırsatlarını kısıtlayan ve içlerinde olup biten bazı şeylerin farkına varmaları olacaktır. Rutinlerini ya da üretkenliklerine engelleyen güvensizlik suçluluk ya da takıntılarla mücadele etmeyi hedeflemeleri gereken kova burçları korkularını incelemeyi denemelidir. Gün içerisinde burç sahiplerinin dikkatlerini fiziksel ve zihinsel sağlığa yöneltmek de önemli bir noktadır. Onlar için kendilerine daha iyi bir şekilde bakmaktan burç sahiplerini alıkoyan şeyler bu konular üzerinde çalışmak olacaktır.

Balık burcu ve yükselen balıklar 22 Temmuz 2023 tarihinde bir mücadele ile ilgilenebilir. Yeni günde gökyüzü onlara bir mücadeleyi işaret etmektedir. Burç sahipleri keyif almanı yeni yollarını denemektedir fakat diğer insanlar ile olan gerilimler balık burçlarının bu arayışı yaşamalarına engel olacaktır. Bir molaya ihtiyaç duyacak olmaları sebebiyle oyun anlayışlarına ve zevklerine öncelik vermek adına ellerinden geleni en iyisini yapmalı ve bu yönde adım atmalıdır. Gökyüzü balık burçlarına olanaklarından yararlanmalarını kısıtlamış olabilecek bir problemi de aydınlatmaktadır. Eğer balık burçları ve yükselen balıklar kendilerini ifade etme pahasına projelere ya da insanlara sıkı bir şekilde sarıldıysa artık değişiklik yapmaya çalışacak ve kısıtlamayı hissedecektir. Burç sahiplerinin enerjilerini tüketen ya da zamanlarını harcayan durumları ortaya çıkarmak gerekmektedir. Burç sahipleri için onları ruh hallerinden alıkoyan şeyler ile ilgili daha fazla şeyler öğrenmekte motive edici bir hal alabilir. Bu ister maddi zenginlik, ister gizli bir yetenek olsun onlar bu şeylerden iyi bir şekilde yararlanmalıdır. Onlar diğer insanların problemlerini çözdüklerini fark edebilir ve bunu gerçekleştirmek onlara kendilerini iyi hissettirebilir. Diğer taraftan bu durum onların kendi problemlerini çözmelerine de olanak tanıyacaktır.