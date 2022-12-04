Kova Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Neptün'ün balık burcunda ileri hareket etmesi ile parasal problemlerinin çözüldüğünü görecektir. Ortaklık ilişkilerini ve yanlış yönlendirmeleri doğru fark edecek olan burç sahipleri aralık ayının ilk haftalarında ellerindeki uzun vadeli kullanma fırsatını da yakalayabilir. Bir yere varamadıkları girişimlerde yeni fikirler üretme imkanı bulacak olan kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar alacak verecek ile ilgili meydana gelen olumlu gelişmeler sonucunda morallerinin yüksek olduğunu hissedecektir.

Kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Merkür'ün oğlak burcuna geçiş yapması ile bazı konuları kendi içlerinde halletmeye başlayacak ve daha sonra ruhsal sağlıkları ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra günlük hayat temposunda ihmal ettikleri durumlar ile ilgilenmek isteyecek olan kova burçları kendi hallerine kaldığı bu dönemde dedikodular duyabilir. Onlar için Aralık ayının ilk haftalarında tavsiye edilen durum insanlara ve konuşmalara dikkat etmeleri olacaktır. Şu ana odaklanmaları gereken ve geçmişten ders çıkarmaları zorunlu olan kova burçları Venüs'ün oğlak burcuna geçiş yapması ile kendilerinde ruhsal anlamda iyileşme yolları bulabilir. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine hayatlarında yer verebilecek olan kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar mutlu ettikçe mutlu olacaktır. İçe dönük halleri ile farklı insanlara şifa almaları mümkün olan kova burçları yardımsever hallerini ön plana çıkarabilir.

8 Aralık tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile kova burçlarının ilişkileri ve duygusal konuları gündemde yer alacaktır. İçlerinde paylaşma kararı alacak olan kova burçları yaşadıklarına bakarak bir konuşma hazırlayabilir ve buna göre davranabilir. Neyi paylaşacaklarından emin olmaları gereken burs sahipleri geçmişte kıyaslama yapmaktan kaçındıkları sürece başarılı olacaktır.

İlişkilerinde 12-13 Aralık tarihlerinde bazı sürprizler ile karşılaşmaları mümkün olan burç sahipleri ilişkilerinde ilerlemek isteyebilir ve beklemedikleri teklifler ile de karşı karşıya gelebilir. Gerçekçi olmaları gereken burç sahipleri heyecanlarına yenik düşmemeli ve buna göre davranmalıdır. Bu dönemde kariyer ve ev yaşamlarını etkileyecek gelişmeler yaşayabilecek olan kovalar ve yükselen kovalar öfkeli olmak yerine bu konunun kendilerine getirisine odaklanmalıdır.

Aralık ayının son haftalarına doğru kendilerini geliştirme gibi konulara yönelecek olan kova burçları yükselen burcu kova olanlar yarım kalan her konuda tamamlanma gibi bir fırsat elde edebilir. Farklı şeyleri genişleyen vizyonları ile deneyecek olan burç sahipleri ticari kazanç kaynakları bulabilir ve yeni fikirleri tanıştıkları insanlardan alabilir. Bu dönemde fikirlerini ifade etmekteki korkularını bırakacak olan kova burçları ve yükselen kovalar özgür bir şekilde hareket edecektir.

22 aralık 2022 tarihinde Güneş’in oğlak burcuna geçiş yapmaları ile burç sahipleri gerçeklerinin mantıklarının ve ilişkilerinin alt metnini görerek buna göre davranabilir. Burç sahipleri bitmesi gereken ilişkileri fark edebilir ve hayatlarında bazı doğruları olduğunu kabul edebilir. Bu süreçte çevreleriyle aralarına mesafe koyabilecek olan kovalar olumsuzluklardan daha az etkilenmeye çalışacaktır.