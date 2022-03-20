Koşulu Karşılayan Emeklilere Aynı Gün İçinde 2 bin 500 TL Ödeme Yapılacak! Ay Sonunda Bitecek. Son dakika emekliler için geçerli kampanya başladı...

Emekli kişiler, geçim sorunlarından ötürü bankaların promosyon tarzında yer alan ödemelerini sık sık araştırır duruma geldi. Yapı Kredi Bankası bu durumda yaptığı açıklamalarla tek bir koşulu bile yerine getiren emeklilere hemen aynı günde 2 bin 500 TL tutarı kadar ödeme yapacağını söyledi. Kampanyayla beraber sunulmakta olan bu ödeme ay sonu itibarıyla son bulmuş olacak. Ayrıntıların her birini haberimizde bulabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası yaptığı bu kampanya dahilinde açıklamalarıyla da ilgi gördü. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’a tabii olan emekli bireylere yönelik emeklilik paketi ismi altında avantajlı bir kampanya oluşturduklarını öne sürdü. Bahsi geçen kampanyadan yararlanmak isteyen herkesin tek yapması gereken ise maaşını alakalı bankaya aldırmak olmalıdır.

Mart Sonunda Kampanya Bitecek

Yapı Kredi Bankası’ndan gelen açıklamaya göre üç sene süresince emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları durumunda her emekli 2 bin 500 TL tutarında ödemeden yararlanabilecek, kampanya 31 Mart’a kadar devam edecek. Gerekli belgeleri ve ayrıntılı bilgiyi alabilmek adına Yapı Kredi Bankası’nın müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Böylece herhangi bir sorun ile karşılaşmadan kredi başvuru sürecinizi en iyi şekilde atlatmış olursunuz.

Yapı Kredi Bankası gün geçtikçe vatandaşa yardımcı olacak birçok kampanya yapmaya devam ediyor. Bu durum uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Yapı kredi bankası şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen işlem yapabilirsiniz. Ayrıca emekliler maaşlarını Yapı Kredi Bankası şubelerine taşırsa, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için gelir belgesiz olarak da işlem yapacaktır. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenirler.