KOSGEB’den Görülmemiş Kredi Kampanyası! Üstelik 2 Yıl Boyunca Geri Ödeme Olmayacak!

31 Mart tarihine kadar müracaat işlemlerinizi gerçekleştirip 100 bin TL'lik faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Üstelik 2 yıl boyunca geri ödemesiz bir şekilde bu krediden faydalanmanız mümkündür.

İşverenleri yakından ilgilendiren son dakika haberi KOSGEB tarafından duyuruldu. İstihdam edilecek her bir personel açısından işletmelere tam 2 sene boyunca geri ödemesiz olacak şekilde 100 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı tanınacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), covid-19 pandemisinden olumsuz bir şekilde etkilenen küçük işletmeler açısından istihdama ilişkin kredi desteği sunacağını duyurdu. Kadın istihdamı açısından 110.000 TL, yeni mezun istihdamı açısından tam 100 bin TL'lik kredi faizsiz olacak şekilde ve 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde sunulacak.

KOSGEB 100 Bin Lira Faizsiz Krediden Kimler Faydalanacak?

Devletten 100 bin TL'lik faizsiz kredi 2 yıl geri ödemesiz şekilde almak isteyen vatandaşlar açısından zaman tükeniyor. KOSGEB tarafından sunulacak kredi kapsamında son 12 ay içerisinde ortalama istihdamı muhafaza eden işletmeler açısından 12 ay boyunca program çalıştırma sürücü verildiği takdirde her bir personel açısından faizsiz ve geri ödemesiz bir şekilde Kredi alınabilecek.

Takip eden 2 yılda ise eşit taksitler şeklinde komisyonsuz ve faizsiz bir şekilde ödemeler gerçekleştirilecek. Mikro işletmeler açısından 2, küçük işletmeler için ise 5 personele kadar kredi desteği sağlanabilecek.