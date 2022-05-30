KOSGEB iş kuracak kişilere müjde verdi! 200 bin TL için hemen ödeme yapıyor ve iş kurmanıza imkan sağlıyor

İşinin Patronu Olmak İsteyenler Neredesiniz? KOSGEB Destekli 200 Bin TL Almaya Ne Dersiniz? Kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşların kendi işlerini kurmaları açısından gerek duydukları parasal ihtiyaçların tamamı KOSGEB destekleri ile ödenmektedir. KOSGEB resmi internet sayfası üzerinden her hafta yapılan güncel açıklamalarla vatandaşların kendi işlerini kurmaları ve işlerinin başına geçmeleri açısından gerekli finansmanın sağlandığı açıklandığı nokta gelişmeler ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla devletin atakları devam ediyor. KOSGEB destekleri ile vatandaşlara ödenen finansal kaynak ile çok rahat bir şekilde iş yerini açan vatandaş sayısı son zamanlarda artmaya başladı.

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Faydalanılır?

· Korona virüsü pandemisi süreci içerisinde online bir şekilde gerçekleştirilen KOSGEB eğitim seminerine katılım sağlanması ile vatandaşların bulundukları il ya da ilçelerde KOSGEB eğitim merkezlerine giderek Özellikle de başvuru işlemlerini gerçekleştirmek istedikleri alan ile alakalı donanımlı bilgiye sahip olmaları gerekir,

· Eğitim programının tamamlanmasından sonra başarılı olunduğuna dair eğitim sertifikasının alınması ile beraber vatandaşların bulundukları illerde ya da ilçelerde KOSGEB eğitim birimlerine başvuru işlemlerini gerçekleştirerek KOSGEB hibe desteğinden faydalanmayı istediklerini açıklamaları gerekir,

· Devletin KOSGEB destekleri adı altında vatandaşlara sunduğu parasal desteklerin büyük bir bölümü engelli ile eski mahkumlara verilmektedir,

· 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının Özellikle de Kadınlara yönelik ayrıcalıklar ile KOSGEB desteklerinden faydalanmaları ve açmayı düşündükleri iş yerleri ile ilgili bütün maliyet raporlarının hazırlanması ile 200.000 TL'ye kadar KOSGEB desteğini almaları mümkündür.