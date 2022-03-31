KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Nasıl Başvurulur?

Yatırımcı ve girişimcilere KOSGEB tarafından verilen destek sürüyor. KOSGEB'e müracaat işlemlerinde bulunarak Sizlerde faizsiz bir şekilde hibe kredilerinden yararlanabilirsiniz.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB tarafından verilen destekler aşağıda belirtmiş olduğumuz gibi farklı meslek gruplarından ve farklı alanlarda bulunan işletmeler açısından geçerli olan projeleri ifade eder.

Girişimcilik eğitimleri,

Bütün koşullarda bilgi edinme hizmetleri,

Kobi'ler için kurulum desteği,

Girişimciler için faizsiz kredi programları,

Yeni girişimcilere hibe destekleri

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Nedir?

KOSGEB kadın girişimci destekleri, iş yaşamında aktif kadınların olmasını sağlamak doğru amacı doğrultusunda Özellikle de kadınlara verilen desteğin ifade edilmesidir.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından KOSGEB'in resmi internet uygulamasının kullanılması gerekir. Bunun için aşağıda maddeler halinde sıralamış olduğumuz adımları atmanız gerekir;

www.kosgeb.gov.tr sitesine erişim sağlanmalı,

Site erişim sağlandıktan sonra KOSGEB müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından 18 yaşım doldurulmuş olması gerekir,

KOSGEB girişimci destekleri programına müracaat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla sistem kullanıcıdan KOSGEB veri tabanına kayıt olmasını talep edecektir,

Burada ise gerek kendi Bilgilerinizi ve varsa da işletmenizin bilgilerinin girilmesi gerekir.

KOSGEB Eğitimleri Ne Kadar Sürer?

KOSGEB eğitim süresi girişimcilik programları ile daha sonrasında KOSGEB'in kendi eğitimleri şeklinde 70 saat sürer. 9.00 ile 17.00 saatleri arasında KOSGEB eğitim merkezlerinde veya pandemi koşullarında uygulanan şekli ile online bir şekilde eğitim verilmektedir. Ve bu eğitimler ise 2 hafta süresince sürmektedir. KOSGEB destekleri sunulması ile işlevsel olması ile alakalıdır. Bu adımları yerine getiren kişiler KOSGEB tarafından destek alabilir. 10.000 TL'lik küçük hibe destekleri haricinde orta ölçekli işletmeler için 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi destekleri de sunulmaktadır.