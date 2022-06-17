KOSGEB Desteği Sayesinde 150 bin TL Anında Cebinize Gelsin. Kendi işinin patronu olmak için hayal kuran herkes bu habere çok sevinecek! Son zamanlarda aynen her zaman olduğu gibi devlet kendi işini kurmak isteyenlere destek vermeyi sürdürüyor. Yatırımlara ve ticaret ruhuna özendirilmesi maksadıyla devlet, KOSGEB ile girişimcilere maddi anlamda destek sunuyor. KOSGEB’in sağladığı geleneksel girişimci desteği içerisinde işinin başında olmak isteyenlere totalde 150 bin TL’lik bir destek ödemesi geliyor.

KOSGEB 150 bin Türk Lirası Hibe Desteği Ödemelerinin Ayrıntıları Nelerdir?

Kendi işini yapmak ve kendi işinin patronu olmayı dileyen kişilerin önüne bu yolda çıkan en büyük pürüz, işletmenin kuruluş sürecindeki masraflarını karşılayamamaktır. Yeni bir işyeri açmak istiyorsanız siz de bu devlet desteği haline gelen hibeden yararlanabilirsiniz. 2022 senesinde KOSGEB aracılığıyla sunumu yapılan geleneksel girişimci desteği adlı programa katılan tüm kişiler, tamı tamına 150 bin TL tutarında bir destek almaya hak kazanacaktır.

Bu yüzden de yapılması şart olan her daim sizin KOSGEB eğitim seminerlerine katılmanızdır. Bu katılım neticesinde başarılı mezun olmak da önemlidir. KOSGEB eğitim sertifikasını almanızın akabinde müracaat işlemlerini de yapmalısınız. Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi bakımından kişinin TC Devleti’nin reşit bir vatandaşı olması gerekmektedir. Aynı zamanda da asla ama asla adli sicil kaydı bulunmamalıdır. Tüm bu koşulları sağlayan kişiler hemen 150 bin TL tutarında KOSGEB destekli ödemeyi alabileceğini bilmelidir.