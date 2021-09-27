Koronavirüs Hastalarında Kalp Yetmezliği Tespit Edildi!

Yeni tip koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda yeni başlayan kalp yetmezliği tespit edildi. İlgi çeken konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykut Demirkıran, sağlık gündeminde yer aldı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde saptanan durum üzüntü ile karşılandı ve detaylar merak konusu oldu.

Hastanede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi paylaşımda bulunan Demirkıran, 500'ü aşkın hasta üzerinde incelemeler yaptıklarını da söyledi. Elde edilen sonuçlarda ise söz konusu hastaların yüzde 10'unda yeni başlayan kalp yetersizliğinin olduğunun saptandığı ifade edildi. Diğer taraftan troponin ismi verilen kalp kası iltihabında ya da kalp krizinde yükselen kan değerlerinin normal olduğunun belirlendiği de aktarıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Kardiyoloji Uzmanı Demirkıran, hastalar üzerinde yapılan incelemelerde elde ettikleri sonuçlar hakkında önemli bilgileri vatandaş ilepaylaştı.

Demirkıran, koronavirüsün kalpte ağır hasarlar bırakabileceğini anlatırken kalp kası iltihabına ve kalp yetmezliğine sebep olduğunu da belirtti. Koranavirüsün kalp kası iltihabına sebep olduğunu ifade eden Demirkıran, çeşitli mekanizmalarla neden olabildiğini de açıkladı.

Yapılan açıklamalarda koronavirüs sebebi ile kalp hastalığına yakalanan vakalara kalp tedavisinin uygulandığı ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma yatan vakalarda rutin olarak ekokardiyografi işleminin yapıldığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Kardiyoloji Uzmanı Dr Aykut Demirkıran'ın koronavirüs ve kalp yetmezliği hakkında yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yapılan ekokardiyografi işleminde kalp yetersizliği bulgusunun saplandığı durumda hastanın semptomları bulunuyorsa kalp yetersizliği tedavisine başladıkları belirtildi. Geçici kalp yetersizliği grubunda kalp yetmezliği tedavisine başlanılması ardından hastaların genel durumunda düzelme ve nefes darlığında azalma görüldüğünün de tespit edildiği ifade edildi.

Doktor Demirkıran, hastanın özellikle troponin değerinin yükselmediği durumlarda koronavirüs hastalığının kalp yetmezliğine sebep olduğunu aktardı. Kalp yetmezliği tedavisi ile hastaların toparlandığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.