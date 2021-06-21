Koronavirüs Aşısını Her Sene Mi Olacağız? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Açıkladı!

Profesör Doktor Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve her sene aşı olacağız gibi bir tahminde bulunmanın oldukça yanlış olacağına belirtti. Bu durum için salgının sonunda yorum yapabileceğimizi ifade eden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, kişisel görüşünün mevsimsel aşılama gerekeceği yönünde olmadığını söyledi ve elbette bunun bir tahmin olduğunun unutulmaması gerektiği de ekledi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın koronavirüs aşısı hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili en güncel bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Aşılanma sürecindeki hızı devam ettirmenin mümkün olmayacağını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, “1,5 milyon doz aşı uygulayacağımız günler olacaktır” dedi. “Fakat ortalamada bu durumu devam ettirmek ve aynı düzeyde sürdürmek pek mümkün değildir” şeklinde yorumlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra, “Güncel olarak aşı bekleyen, aşı isteyen gruba hızlı bir şekilde aşılama yapıyoruz ancak bir süre sonra koronavirüs aşısı kararsızlara devreye girecek, ulaşım problemi yaşanacak ve oranların düştüğü görülecek” denildi.

Hedeflenen noktaya ulaşıldığı zaman bir anda vakaların kaybolduğunu görmeyeceğimizi açıklayan Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların yavaş yavaş dalga şeklinde azalarak toplumdan kaybolacağını söyledi. 0 vakaya ulaşıldığında bile her şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye içinde daha rahat yaşayacağımıza, alınan tedbirlerin azalacağına fakat sınırlarımızın çok iyi korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu sebeple turizm döneminin bu riski biraz arttırdığını açıklayan Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, birçok ülkenin giriş ve çıkışına sınırlar koyduğunu ve bizim onları kolaylaştırmaya çalıştığımızı söyledi. Diğer taraftan turizm sektörünün önemli olduğuna değinen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, turist ihtiyacımız olduğunu ancak delta varyantı sıkıntısı bulunduğunu da söyledi.