Koronavirüs Aşısı Trafik Kazasına Mı Sebep Oldu?

Kadıköy'de meydana geldiği öğrenilen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimini kaybederken otomobil önce tabelaya daha sonra araca çarptı. Kazanın şiddeti sebebiyle ters dönen araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün koronavirüs aşısı olması ardından direksiyon başına geçtiğinde fenalaştığı ve ardından trafik kazasının yaşandığı iddia edildi.

Merdivenköy Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Doğancan Yüksel isimli şahsın yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce yol üzerinde bulunan ağaca ve ardından tabelaya çarptı. Ağaca ve tabela çarptıktan sonra kazanın şiddeti ile ters dönen otomobil hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kazaya sebep olan sürücü Doğancan Yüksel ve araç içerisinde bulunan Ayşegül Yüksel kazayı yaralı olarak atlattı. İşte koronavirüs aşısı olduktan sonra dengesini kaybeden sürücünün kaza yapması hakkında detaylı bilgiler…

Araç içerisinde yaralanan şahısların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu ve olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan Doğancan Yüksel ve Ayşegül Yüksel'e ilk müdahaleyi ambulans içerisinde gerçekleştirdi. Yaralıların Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ise Kadıköy'de meydana gelen ve aracın ters dönmesi ile sonuçlanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşanan kaza sonrasında araç içerisinde bulunan şahısların yardımına koşanlar otomobil sürücüsünün koronavirüs aşısı olması ardından bilincini kaybettiği iddiasında bulunduğunu aktardı. Araç içerisinde yaralanan şahıslara müdahalede bulunan Ercan Yılmaz ise aracın ilk olarak kaldırıma çıktığını ardından diğer tarafa uçtuğunu söyledi. Sürücünün süratli olmadığını ifade eden Yılmaz, araç sürücüsünün aşı olduğunu ve sonra dengesini kaybettiğini söylediğini aktardı. Araç sürücüsünün bu şekilde bilgi aktarımı yaptığını bildiren Ercan Yılmaz, yaralı şahısların durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.