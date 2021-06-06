Koronavirüs Aşısı Başlıyor! Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Aşı randevusu almak isteyenler işlemleri nasıl yapacaklarını araştırmaktadırlar. Aşı takvimine göre bugün itibariyle Öğretmenlerin aşılanacağı duyuruldu. Aşı olmak isteyenler, bu işlemleri yapabilmeleri için ilk olarak aşı randevusu alması gerekiyor. Öğretmenlerde yaş sınırı farketmeden aşılama başlayacak. Öğretmen olan kişiler, aşı randevusu aldıktan sonra ilk doz aşılarını olabileceklerdir.

Koronavirüs aşı randevusu alma sistemi MHRS üzerinden yapılacak. Ülkemizdeki aşılama süresi devam ederken, 50 yaş üzeri kişiler ile birlikte, şimdiler de ise Öğretmenlerin aşılanacağı duyurusu yapıldı. Aşı randevusu ve Aşı seçimi nasıl yapılır haberimizde öğrenebilirsiniz.

Aşı Seçimi Yapabilirsiniz

Aşı olacak kişiler, Aşı seçimi yapabilecektir. Sağlık Bakanı yaptığı açıklama da "Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz" dedi.

Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Aşı randevusu almak için, www.turkiye.gov.tr adresinden veya e-devlet mobil uygulaması üzerinden işlem yapabileceksiniz. Randevu için e-devlet şifreniz ile giriş yapacaksınız. MHRS yazarak arama yaparsanız, koronavirüs aşı randevu sayfası karşınıza çıkacaktır. Koronavirüs aşı randevusu aldığınızda hangi aşıyı istediğinizi de seçebileceksiniz.

Kişi aşı olacak grupta yer alması durumunda hemen MHRS ekranlarına yönlendirilecek. Burada hastane ve randevu saatini seçerek, olmak istediğiniz aşıyı da seçmeniz gerekiyor.

Aşı Randevusu Telefon ile Alınabilir mi?

Aşı randevusu almak isteyenler, ALO 182 numarasını arayarak da aşı randevusu alabileceklerdir. Aşı randevusu alacak kişiler bu numarayı aradıktan sonra kendi aile hekimliği ile birlikte, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanalerinden işlem yapabileceklerdir.

Aşı randevusu alan kişiler, eğer randevuya gidemeyecek durumdaysa, e-nabız sitesi üzerinden veya MHRS sistemi üzerinden aşı randevularını iptal edebilirler.

Aşı Randevusu için Twitter'da duyuru yapan Sağlık Bakanı, "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." dedi.