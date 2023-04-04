Korkutan senaryo gerçek oluyor! Marmara'da 7 büyüklüğünde 2 farklı deprem! Büyük deprem ne zaman olacak?

Marmara'da 7 büyüklüğünde 2 farklı deprem! Büyük deprem ne zaman olacak? Korkutan senaryo gerçek oluyor! Marmara Bölgesi'nde son yaşanan depremler, beklenen büyük Marmara depreminin ne zaman ve kaç şiddetinde olacağı sorularını yeniden gündeme getirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparak 1 sene içinde 2 farklı 7 büyüklüğünde deprem beklediğine dikkat çekti. Bu makale, Marmara depremi hakkında merak edilenlerin cevaplarını içermektedir. Marmara Denizi çevresinde yer alan aktif fay hatları nedeniyle, Marmara Bölgesi Türkiye'nin en yüksek deprem riskine sahip bölgesidir. Bu bölgede meydana gelen depremler, herhangi bir zamanda büyük bir depremle sonuçlanabilir. Marmara Bölgesi'nde son 250 yıl içinde en az 5 büyük deprem meydana gelmiştir.

Marmara Bölgesi'nde Yaşanan Son Depremler

Marmara Bölgesi'nde son olarak 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından 28 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'un Çınarcık ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremler, beklenen büyük Marmara depremi hakkındaki endişeleri arttırdı.

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve İstanbul'un 1 senede 2 farklı 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirtti. İstanbul'da olası depremin en kötü senaryosunun 7,5 büyüklüğünde olabileceğini ifade eden Ersoy, İstanbul'un tarihine bakıldığında bir senede iki tane 7'den büyük deprem üretebildiğinin altını çizdi.

Ersoy, Marmara Bölgesi'ndeki sismik boşluklar ile ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin her yerinde fay zonu bulunduğunu ve sismik boşlukların kırılmaya müsait yerleri bize anlattığını söyledi. Şu anda ortada gerilimli ancak depreme meydana gelmeyen bir bölge olduğunu belirten Ersoy, bu bölgenin Marmara Denizi'nin içine denk geldiğini dile getirdi.

İstanbul depremi kapsamında milli seferberlikle çalışmaların başlatılması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, acil binalardan başlamak üzere İstanbul'un hazırlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uzun süredir deprem olmayan sismik boşluk olan bölgelerde sağlam ve zeminin jeolojik yapısına uygun binalar inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını ve bu önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu unutmamak ve her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Ersoy, depreme karşı bilinçli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.