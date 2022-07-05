Korkunç Sel Sidney'de Daha Fazla Tahliyeyi Zorladı

Avustralya'nın Sidney kentindeki sağanak yağışlar ülkenin doğu kıyısını vurmaya devam ederken, bir buçuk yılda en az üç acil sel vakası görülen bir şehirde krizi daha da kötüleştirirken, binlerce kişiye evlerini boşaltmaları söylendi.

Yetkililer, çoğu Sidney'in batı banliyölerinde olmak üzere New South Wales eyaletinde (NSW) yaklaşık 50.000 kişinin ya Salı günü tahliye edilmesinin söylendiğini ya da tahliye emri alabilecekleri konusunda uyarıldığını söyledi.

Rakam Pazartesi günü 32.000'den yükseldi .

NSW Başbakanı Dominic Perrottet gazetecilere verdiği demeçte, "Bu olay henüz bitmedi, lütfen kayıtsız kalmayın" dedi. “Nerede olursanız olun, yollarımızda araç kullanırken lütfen dikkatli olun. Ani sel için hala önemli riskler var.”

Sosyal medyadaki görüntüler, acil durum ekipleri kısmen su altında kalan araçlarda mahsur kalan düzinelerce insanı kurtarırken, beş milyon kişinin yaşadığı şehirde sular altında kalan evleri, yolları ve köprüleri gösterdi.

Yetkililer, sel, şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarların da 19.000 evin elektrik kesintisine yol açtığını söyledi.

Bu hasarın çoğu, bölge 24 saat içinde 200 mm'den (7,9 inç) fazla yağmur aldıktan sonra büyük miktarda fazla su dökmek zorunda kalan Warragamba Barajı'nın akış aşağısında, batı Sidney'de yoğunlaştı. Meteoroloji Bürosu'na göre, sel, şehrin yıllık ortalamasının yüzde 17'sinden fazla.

Federal hükümet, NSW'de 23 su basmış bölgede doğal bir afet ilan etti ve mağdur sakinlere yardım ödemelerinin kilidini açtı.

'Her zamankinden daha hızlı'

Etkilenen birçok insan, 2021'de ve ardından bu yıl Mart ve Nisan aylarında tekrarlanan doğu kıyılarında art arda sel felaketi yaşadı. Mart tufanı 20 kişiyi öldürdü ve yaklaşık 4,8 milyar Avustralya doları (3,3 milyar dolar) olduğu tahmin edilen hasara neden oldu .

Sidney'in batısındaki banliyösü Shanes Park'ın bazı bölümleri bir gecede sular altında kaldıktan sonra sakin Jenny Lee, "O kadar hızlı ki, o kadar hızlı çıkamıyorsunuz, hiçbir şeyi hareket ettiremiyorsunuz bile" dedi.

“Sadece yardım alabilirsin, evcil köpeği dışarı çıkar. İşte bu," dedi AFP haber ajansına.

Windsor'un batı banliyösünde, sakin Tyler Cassel, kiralık evinden ortağıyla birlikte sarı bir kanoyla suda kürek çekerek kaçtı.

Sel, evini bir su gölünde otururken terk etti.

Ulusal yayıncı ABC'ye verdiği demeçte, "Her zamankinden daha hızlı yükseldi" dedi. “Aslında parçası olduğum en korkunç sellerden biri.”

Aynı zamanda Windsor'da yaşayan Nigel Myron, ABC'ye geri dönmeyi ummasına rağmen evini boşaltmaya hazır bir şişme botu olduğunu söyledi. “Günün sonunda, ne yapabilirsin? Durum bu ve kendimizi küllerden arındırıp sel gelip gittikten sonra yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Meteoroloji Bürosu, Sydney'de hafta sonu başlayan vahşi havanın Salı gününden itibaren kıyı oluğu kuzeye doğru hareket ettikçe hafifleyeceğini, ancak nehir havzalarının çoğu zaten kapasiteye yakın olduğu için sel riskinin hafta boyunca devam edebileceğini söyledi.