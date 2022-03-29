Körfez Ülkeleri Husilerin Boykotuna Rağmen Yemen Görüşmeleri Yapıyor

Körfez Arap ülkeleri Salı günü Yemen'deki savaşla ilgili bir zirve için toplanıyorlar, çünkü ülkedeki Houthi isyancıları, mekanı yıkıcı çatışmadaki rakipleri olan Suudi Arabistan'da olduğu için boykot ediyor.

Birleşmiş Milletler, diplomatlar ve diğerleri, son birkaç yıldır ateşkes çabalarına benzer şekilde, Müslümanların kutsal Ramazan ayını kutlamak için başka bir potansiyel ateşkes için bastırıyor.

Ramazan ayı, yeni hilalin görülmesine bağlı olarak, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (Kİk) çağrısıyla Salı günü yapılacak zirveden günler sonra, bu hafta sonu başlayacak gibi geliyor.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı altı ülkeden oluşan Kİk, zirve sırasında basına kapalı görüşmeler yapacaktı.

Pazartesi günü, Kİk Genel Sekreteri Nayef el-Hacraf İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Richard Oppenheim ve yemenli yetkililerle uluslararası alanda tanınan ancak sürgün edilen hükümetiyle bir görüşme yaptı.

Devlete bağlı Suudi Basın Ajansı'na göre, bu görüşmelerde Kuveytli bir siyasetçi olan el-Hacraf'ın "savaşı durdurma çabaları ve Yemen halkının tanık olduğu insani acıları hafifletmek için kapsamlı barış sağlama yolları" ele alındığı ortaya çıktı.

Bu arada Houthi isyancıları, zirvenin Suudi Arabistan'da düzenlenmesinin yanı sıra Sanaa havaalanının sürekli kapatılması ve Houthi isyancılarına savaş açan Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından ülke limanlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle zirveyi reddettiler.

Hafta sonu Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki bir petrol deposuna Formula 1 yarışı öncesinde saldıran isyancılar, görüşmelerin "tarafsız" bir ülkede yapılması çağrısında bulundu.

Yemenli isyancı lider Abdel-Malek el-Houthi Pazartesi günü isyancıların Al Masirah televizyon ağında yayınlanan konuşmasında, savaşçıların iki gün önce ateşkes ilan etmesinin ardından isyancıların "saldırganlık ve kuşatmayla yüzleşmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını" söyledi.

Ateşkes konusunda "kaçırdığınıza pişman olacaksınız" diyen Başbakan, koalisyon üyelerinin Yemen'deki "saldırganlığı durdurmaları, kuşatmayı kaldırmaları ve işgale son vermedikleri" sürece daha fazla saldırıdan kurtulamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Koalisyon, 2016'dan bu yana Yemen'de isyancıların elindeki topraklara havadan ve denizden abluka uyguluyor.

'Sakin bir atmosferde konuşma zamanı'

Bu arada, Houthi sözcüsü Mohammad Abdul-Salam Twitter'da şunları yazdı: "Suudi rejimi barışa karşı ciddiyetini kanıtlamalıdır ... ateşkese karşılık vererek, kuşatmayı kaldırarak ve yabancı güçleri ülkemizden atarak.

"O zaman barış gelecek ve herhangi bir askeri veya insani baskıdan uzak sakin bir atmosferde siyasi çözümler hakkında konuşmanın zamanı geldi."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü geç saatlerde Suudi dışişleri bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile konuştu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin "BM'nin Yemen'de Ramazan ateşkesi önerisine verdiği desteği ve yeni, daha kapsayıcı ve kapsamlı bir barış süreci başlatma çabalarını ele aldıklarını" belirtti.

Yemen savaşı, Eylül 2014'te Houthi isyancılarının Arap dünyasının en yoksul ülkesindeki kuzeybatı kalelerinden başkent Sanaa'ya girmesiyle başladı.

Daha sonra, Ali Abdullah Salih'in uzun iktidarından sonra 2012'de tek aday olarak seçilen Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi hükümetini sürgüne gönderdiler.

Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Suudi liderliğindeki bir koalisyon, Hadi hükümetini iktidara getirmek için Mart 2015'te savaşa girdi. Ancak çatışma uzun kanlı yıllara uzandı ve Yemen'i kıtlığın eşiğine getirdi. Birleşmiş Milletler bunu dünyanın en kötü insani felaketi olarak tanımlıyor.

Savaşta çok sayıda sivil de dahil olmak üzere on binlerce insan hayatını kaybetti.