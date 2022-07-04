Kopenhag Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı

Danimarka polisine göre, bir hafta sonu Kopenhag alışveriş merkezinde üç kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda zanlının akıl sağlığı servisleri tarafından biliniyordu.

Kopenhag polis şefi Soren Thomassen Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Şüphelimiz psikiyatri servisleri arasında da biliniyor, bunun ötesinde yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Thomassen, kurbanların rastgele hedef alındığını ve bunun bir terör eylemi olduğunu gösterecek hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Thomassen, “Değerlendirmemiz, kurbanların rastgele olduğu, bunun cinsiyet veya başka bir şey tarafından motive edilmediği yönünde” dedi.

Polis şefi henüz bir neden hakkında yorum yapmadı, ancak saldırıdan önce hazırlıkların yapıldığını ve 22 yaşındaki zanlıya başka birinin yardım etmediğini söyledi.

“İşler şu an itibariyle, tek başına hareket ediyor gibi görünüyor” dedi.

Öldürülen üç kişinin, her ikisi de 17 yaşında olan Danimarkalı bir genç kız ve erkek ile Danimarka'da ikamet eden 47 yaşındaki bir Rus vatandaşı olduğu belirlendi.

Saldırıda dört kişi daha yaralandı: 19 ve 40 yaşlarında iki Danimarkalı kadın ve iki İsveç vatandaşı, 50 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kadın.

Polis, şüphelinin çekim sırasında alışveriş merkezinde bulunduğunu ve polis tarafından "ancak yalnızca çevresel olarak" bilindiğini doğruladı.

Pazar akşamından beri sosyal medyada dolaşan şüphelinin videolarının gerçek olduğuna inandıklarını da eklediler.

Bazı görüntülerde genç adamın silahlarla poz verdiği, intihar hareketlerini taklit ettiği ve “işe yaramayan” psikiyatrik ilaçlardan bahsettiği görülüyor.

AFP haber ajansına göre, şüpheliye ait olduğuna inanılan YouTube ve Instagram hesapları bir gecede kapatıldı.

Saldırı, Pazar öğleden sonra şehir merkezi ile Kopenhag havaalanı arasında bulunan yoğun Fields alışveriş merkezinde meydana geldi.

'Yeterince psikopatik'

Polise göre, saldırgan tüfek, tabanca ve bıçakla silahlıydı ve silahların yasadışı olduğuna inanılmazken, şüphelinin ruhsatı yoktu.

Danimarka medyasının aktardığı tanıklar, şüphelinin insanları yaklaştırmak için silahının sahte olduğunu söyleyerek insanları kandırmaya çalıştığını anlattı.

Bir görgü tanığı kamu yayın kuruluşu DR'ye, "Gidip insanları avlayacak kadar psikopattı ama kaçmıyordu" dedi.

Diğer görgü tanıkları, Danimarka medyasına, ilk kurşunlar atılırken 100'den fazla kişinin alışveriş merkezinin çıkışına doğru koştuğunu gördüklerini söyledi.

Başbakan Mette Frederiksen Pazar akşamı yaptığı açıklamada "acımasız saldırıyı" kınadı.