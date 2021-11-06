Konya'da Yasak Aşk İddiası İşkence ile Bitti

Konya'da meydana geldiği öğrenilen dehşet verici olayda dini nikahlı eşi ile beraberliği olduğunu düşündüğü yakın arkadaşınız alıkoyarak işkence yapan şahıs daha sonra arkadaşını göğsünden, kafasından ve bacaklarından vurarak ağır bir şekilde yaraladı. Zanlı arkadaşına işkence yaptıktan sonra dini nikahlı eşini aramayı da ihmal etmedi ve eşine “sıra sende” şeklinde ifadeler kullanarak tehditler savurdu. Bunun yanı sıra şüpheli kişinin arkadaşını alıkoymadan önce kapı kapı dolaşıp komşuları ile vedalaştığı ve helallik aldığı bilgisine de ulaşıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı ve konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Merkez Karatay İlçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki sokaktan yaşanan olayda 21 yaşındaki Yıldıray T. isimli şüphelinin 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Yıldıray T. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra ise kendisine soğuk davrandığını anlattığı 18 yaşındaki dini nikahlı eşi B.B. ile tartışma yaşamaya başladı.

Çiftin tartışma şiddeti artış gösterdi ve B.B. isimli 18 yaşındaki dini nikahlı genç kadın, evinden ayrılıp babasının evine döndü. Yaşanan bu olay üzerine 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. de dini nikahlı eşinin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığını düşündü ve bu konu üzerinde şüpheleri arttı. Kendisine ihanet ettiğini düşündüğü yakın arkadaşı Burak M.’yi evinden alıp kendi evine götüren Yıldıray T., daha sonra arkadaşına işkence de yaptı.

Yıldıray T. isimli 21 yaşındaki şüphelinin arkadaşı Burak M.’yi darp ettiği ve konuşturmak istediği için sabahtan akşama kadar işkence yaptığı öğrenildi. Arkadaşını akşam saatlerinde bayıltana kadar darp eden Yıldıray T. isimi 21 yaşındaki şüpheli, bu sırada dışarıya çıkarak komşuları ile helalleşmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra eve dönüp arkadaşını göğsünden, kafasından ve bacaklarından vurarak ağır yaraladı.