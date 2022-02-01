Konya'da Buzdolabına Giren İbrahim Bora Hakkında Karar Açıklandı

Konya'da meydana gelen ilginç olayda İbrahim Bora isimli genç adam gıda ürünlerinin içerisinde bulunduğu buzdolabına girmiş ve dolap içerisinde yatarken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Şahıs hakkında başlatılan soruşturmada karar açıklandı ve Konya’da meydana gelen konu ile ilgili detaylar da merak konusu oldu.

İbrahim Bora görüntüler hakkında serinlemek için buzdolabına girdiğini ve girmesiyle çıkmasının bir olduğunu açıklamış ve yapmış olduğu savunma dikkat çekmişti. Savcılık ise yapılan bu açıklama üzerine İbrahim Bora isimli genç adamın takipsizliğine hükmetti ve konu, gündemde yer alan olaylar arasında gösterildi.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde meydana gelen olay Kadınlar Pazarı’nda bulunan bir şarküteride yaşanmış ve Temmuz ayında kayıt altına alınmıştı. İbrahim Bora babası ile sebze meyve satan bir yere gitmiş ve içerisinde gıda ürününün bulunduğu buzdolabına girip o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Arkadaşı ise o ana ait olan görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetmiş ve daha sonra o görüntüler TikTok hesabı üzerinden yayınlanmıştı.

Söz konusu görüntüler ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine 60 bin 77 TL idari para cezası uyguladığı öğrenildi ve dolabın dezenfeksiyon işlemleri ile temizliğinin de yaptırıldığı açıklandı. Bunun yanı sıra söz konusu görüntülerin çekimi sırasında dolapta bulunan malzemelere de el konulduğu öğrenildi ve İbrahim Bora isimli genç adam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu bilgisi aktarıldı.

İbrahim Bora hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu şahıs hakkında takipsizlik kararı verilmesi gündemde yer alan ve merak edilen konular arasında gösterildi.

Konu hakkında açıklama yapan şahıs, serinlemek için buzdolabına girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ve çok pişman olduğunu söyledi. Görüntüyü ise sıcak havanın ne kadar bunaltıcı olduğunu gözler önüne sermek için paylaştığını belirten Bora, açıklamaları ile araştırma konusu oldu.