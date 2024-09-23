Konya BŞK, sahasındaki ilk maçta Çağdaş Bodrumspor ile karşılaştı ve 93-84 galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Maç boyunca farkı 23 sayıya kadar çıkaran Konya ekibi, son çeyrekte rakibinin 3 sayıya kadar yaklaşmasına engel olamadı.

Oğulcan Baykan’ın etkili başlangıcıyla Konya BSK, 5. dakikada 12-5 öne geçti. İlk periyodu 27-20 üstün tamamlayan Konya, top kaybı yapmadan yüksek tempoda oyununu sürdürdü. İkinci çeyrekte yakaladığı 6-0’lık seri ile farkı 15 sayıya (35-20) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 53-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte, skorbord arızası nedeniyle oyuna 5 dakika ara verildi. Konya BSK, son çeyreğe 74-54 önde girdi. Ancak, dördüncü periyotta Çağdaş Bodrum, 25-9’luk seri yakalayarak farkı 4 sayıya (83-79) indirdi. Maçın son bölümünde Khalid Thomas’ın sayılarıyla Konya BSK, skoru 93-84’e getirerek maçı kazandı.

Öne Çıkan İsimler:

Konya BSK: Khalid Thomas 30 sayı, 11 ribaund; Nuwrily Williams 20 sayı; Oğulcan Baykan 11 sayı.

Khalid Thomas 30 sayı, 11 ribaund; Nuwrily Williams 20 sayı; Oğulcan Baykan 11 sayı. Çağdaş Bodrum: Chris Warren 25 sayı; Jake Wilson 21 sayı; Fatih Cantitiz 19 sayı.

Bu mücadele, her iki takım için de oldukça heyecan verici anlar yaşattı!