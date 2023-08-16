Konut kredileri, son zamanlarda ulaşılamaz bir hal aldı. Ev alma hayaliyle para biriktiren kişiler açıklarını kredi çekerek kapatmaya çalışıyor. Ancak kredi tutarlarının sınırlı olması ve faizlerin çok yüksek olması, kredi çekerek konut alma hayalini imkânsız hale getiriyor.

Konut kredilerinde son zamanlarda faizler ciddi anlamda yükseldi. Bir ev almak için kredi çekenler, en az üç ev parası tutarında bankaya geri ödeme yapıyor. Ev almak isteyenlerin ellerindeki para da yükselen fiyatlar nedeniyle yeterli olmuyor. Bu nedenle son zamanlarda konut satışlarında düşüş yaşanıyor.

KAMU BANKALARINDA EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2,19 SEVİYESİNDE

Konut satın almak isteyenler uygun faiz oranları ile kredi veren bankaları araştırıyor. Faiz oranları, kamu bankalarında daha düşük oluyor. Kamu bankalarında faiz oranları %2,19 seviyesinde seyrederken özel bankalarda bu oran, daha da yüksek oluyor.

1 milyon TL konut kredisi faiz oranları, toplam geri ödeme tutarı ve aylık taksit tutarları bazı kamu bankalarında şu şekilde uygulanıyor:

Halkbank aylık faiz oranı %2,19, toplam ödeme tutarı: 2.845,974 TL, aylık taksit: 23.658 TL

Ziraat Bankası aylık faiz oranı %2,19, toplam ödeme tutarı: 2.846,389 TL, aylık taksit: 23.658 TL

ÖZEL BANKALARDA FAİZ ORANI %3’Ü GEÇİYOR

1 milyon TL konut kredisi, özel bankalardan çekilirse geri ödeme bilgileri şöyle belirtiliyor: