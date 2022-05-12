Konut Destek Kredisi İçin Müracaat İşlemleri Ne Zaman Başlayacak? Düşük faiz oranı ile konut kredisi açısından süreç an itibariyle başladı. Konut finansmanında 3 yeni paket devreye girdi ve böylece Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Alçın, 3 yeni paket ile alakalı soruları cevapladı.

Düşük faiz oranı ile konut kredisi çekmek amacıyla süreç an itibarı ile başladı ve böylece 2 milyon TL değerine kadar konutlar açısından 10 seneye kadar vadeli olacak şekilde ve aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi sağlanacak.

Kamu tarafından sübvanse edilecek olan düşük faizli kredi değerlendirmeleri nasıl yapılacak? Bu Krediden yararlanmak isteyen yurttaşlar ne zaman ve nereye müracaat işlemlerini gerçekleştirecek? Bu kredi yalnızca kamu bankaları tarafından mı verilecek? Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Alçın bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını sizin için açıkladı.

Bu kredilerin verilmesi ile beraber gerek ilk defa konut sahibi olacak vatandaşlara gerekse de inşaat piyasasına bir finansman desteği sağlanacak. Böylece konut üreticisinin desteklenmesi böylece piyasada konut ağrısı problemlerin çözülmesine yardımcı olacak.

Kredi hususunda en büyük problem yüksek ve hızlı bir şekilde yükselmeye devam eden fiyatlardır. Sosyal konutlara ağırlık verilmesi halinde diğer fiyatlarda düşüş yaşanır mı? Yüksek konut fiyatları nasıl düşürülecek?