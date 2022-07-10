Konteyner Gemileri Muhtemelen Neden Daha Büyük Olmayacak?

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Ace , geçen yıl 14 Ağustos'ta Yantian limanından ayrıldığında ve Güney Çin Denizi'ne dikkatli bir şekilde manevra yaptığında, rekor kıran bir yolculuğa çıkmıştı.

Bugüne kadar, başka hiçbir gemi bu kadar büyük hacimli nakliye konteyneri taşımamıştır – 21.710 20ft (6m) konteynere eşdeğerdir.

399,9m uzunluğunda (1,320ft) ve 61,5m genişliğinde (203ft) gemi gerçek bir devdir, ancak bugün benzer büyüklükte düzinelerce konteyner gemisi yelken açmaktadır. Daha birçoğu şu anda yapım aşamasında. Dikey olarak yığılmış sadece ikisi, dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa kadar neredeyse yüksek olurdu.

Gözünüzü dünyanın en büyük konteyner gemilerinin bir listesine çevirirseniz, hepsinin 400m (1.320ft) uzunluğunda veya bundan daha kısa ve yaklaşık 60m (200ft) genişliğinde olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu gemiler için aşağı yukarı günümüzün üst sınırıdır. Bunun şaşırtıcı sayıda nedeni var - ve ayrıca neden bundan çok daha büyük konteyner gemileri görme ihtimaliniz yok, belki de hiç. Ama onlar ne?

Dünya çapında yaklaşık 5.500 konteyner gemisi var ve birlikte 25 milyon TEU veya yaklaşık 25 milyon 20ft (6m) konteynere eşdeğer taşıma kapasitesine sahipler. Yani hepsi aynı anda tamamen yüklenmiş olsaydı.

S&P Global Platts'ta küresel konteyner pazarları editörü George Griffiths'in açıkladığı gibi, yeni konteyner gemileri için küresel sipariş defteri, bu toplam kolektif kapasiteyi sadece birkaç yıl içinde %25 gibi devasa bir oranda artıracak.

“Çok daha fazla ultra büyük konteyner gemilerinin inşa edildiğini görüyoruz” diyor. "14.000'den fazla konteyneri hareket ettiren yeni gemilerin oranı şaşırtıcı."

Sadece son on yılda, bir konteyner gemisinin ortalama kapasitesi 3.000 TEU'nun altındayken yaklaşık 4.500 TEU'ya yükseldi. Ve şu anda 21.000 TEU veya daha fazla kapasiteye sahip 50'den fazla gemi var. Hemen hemen hepsi son beş yılda inşa edildi.

Ancak Griffiths, bu gemilerin dünyanın en büyük limanlarının bile sınırlarını zorladığını söylüyor. Konteynerleri yüklemek ve boşaltmak için vinçlerin gemilere ulaşması gerekir. Konteyner gemileri ayrıca, boyut kısıtlamaları olan Süveyş ve Panama kanalları da dahil olmak üzere kilitlerden ve kanallardan dönmek, geçmek zorundadır.

Gemilerin de karaya oturmaktan kaçınması çok önemlidir. Plymouth Üniversitesi Deniz Taşımacılığı Araştırma Grubu başkanı Stavros Karamperidis, bazı limanlarda, en büyük gemilerin aslında suda o kadar derine oturduğunu, dibe dokunduklarını ve üzerinde yüzmek yerine silt boyunca süzüldüklerini söylüyor. Böyle bir manevra çok dikkatli yapılmalıdır.

Bugün var olan en büyük gemilerden çok daha büyük gemileri barındırmak, liman altyapısının büyük bir revizyonunu gerektirecektir. Ve bu inanılmaz derecede pahalı olurdu, diyor Griffiths: "Limanlara da göz kamaştırıcı miktarda para yatırmanız gerektiği anlamına geliyorsa neden daha büyük gemilere yatırım yapasınız?"