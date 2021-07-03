Konkordato Nedir? Konkordato Neden Verilir?

Son zamanlarda vatandaşların karşı karşıya geldiği bir tanım olan konkordato hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Pek çok firmanın konkordato ilan etmesi ile birlikte konkordatonun ne olduğu merak konusu haline geldi. Peki konkordato ne anlama gelmektedir? İnternet üzerinden yapılan araştırmalar araştırmalar arasına şirketlerin neden konkordato başvurusunda bulunduğu da eklendi ve detaylar öğrenilmek istenildi. Sizler için son günlerde en çok karşılaşılan ve merak edilen tanım hakkında detaylı bilgileri hazırladık. İşte konkordatonun hangi anlama geldiği ve neden verildiği ile ilgili yanıtlar…

Vatandaşların son günlerde kafasını kurcalayan bir konu olan “konkordato şartları ve konkordato ilanı” gibi başlıklar hakkında cevaplar arandı. Konkordato veren şirketlerin de artış göstermesi ile beraber bu kelime ile daha sık karşılaşıldı. Şirketlerin yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte konkordatonun ne demek olduğu da dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı.

Konkordato Anlamı Nedir? Konkordato Ne Anlama Gelmektedir?

Borçların tekrardan yapılandırılması sureti ile iflasa tabi olan borçluların mali durumlarının düzeltilerek iflas halinden kurtulmasını ve bununla birlikte diğer borçluların da mali durumlarının düzeltilmesini hedef edinen, alacaklıların da belirli olan bir tenzilat ile ya da vadede alacağına kavuşmasını sağlayan aynı zamanda mahkemenin onayı ile taraflar açısından bağlayıcı duruma gelen bir anlaşma, konkordato ismi ile tanımlanmaktadır.

Her alacaklı, gerekçeli bir dilekçe ile iflas talebinde bulunabilecek ve borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecektir. Mahkeme, konkordato talebi üzerine istenilen belgelerin noksansız bir şekilde mevcut olduğu tespiti gerçekleştiği zaman geçici mühlet kararı verecek ve borçlu kişinin malvarlığının korunması adına gerekli görülen tüm tedbirleri alacaktır.

Kesin mühletin sonuçlarını ise geçici mühlet doğuracak iken mahkemece asın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ve geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ilan edilecek. ticaret sicili müdürlüğüne, tapu müdürlüğüne, vergi dairesine, Türkiye Bankalar Birliğine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna, taşınır kıymet borsalarına, sanayi odalarına ve diğer ilgili yerlere bildirilecek. Kesin mühlet hakkındaki kararını mahkeme, geçici mühlet içinde verecek ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu zaman borçluya ise bir senelik kesin mühlet verilecek.