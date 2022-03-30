Komisyon Yok Faiz Yok! Üstelik 2 Yıl Geri Ödemesiz 100.000 TL Kredi İçin Süre Tükenmek Üzere: Son Gün BUGÜN

Komisyon Yok Faiz Yok! Üstelik 2 Yıl Geri Ödemesiz 100.000 TL Kredi İçin Süre Tükenmek Üzere. 3 yıl boyunca komisyonsuz ve faizsiz, geri ödemesiz kredi açısından artık son günlere geldik. Covid-19 salgınının meydana gelmesi ile beraber zarar görmüş işletmelere destek açısından başlatılan faizsiz kredi destek ödemeleri ile alakalı bütün detaylara bu haberimizde ulaşabilirsiniz. Yeni istihdam edilecek olan her bir personel için 100 bin TL, işletme sahibi kadın olması durumunda ise İşletmenin %51'i ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait olması durumunda ise işe alınan personel kadın ise geri ödemeli bir şekilde destek tutarı her personel açısından 110.000 TL olacak şekilde uygulanacak.

Faizsiz Kredi Başvurusu Son Tarihi Ne Zaman?

Koronavirüsü pandemisinde zarar gören işletmelere yönelik destek açısından sunulan 100 bin TL'lik faizsiz kredi destek müracaat işlemlerinin 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılması gerekir.

100.000 TL'lik Destek Başvurusu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Müracaat işlemlerini yerine getiren mikro ve Küçük işletmelerin KOSGEB ana sayfasında yer alan e-hizmetler menüsünden 'mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvurusu' alt menüsünü seçmeleri ile online bir şekilde başvuru işlemlerini yapmaları gerekir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunmayan ya da KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmayan işletmeler ise öncelikli olarak kayıt ve güncelleme işlemlerini yapmak zorundadır.

Destek başvurusu işlemlerinin 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılması gerekir.