Kolombiya’da Aşı Skandalı! Ölüler ‘Aşılanmış’ Gösterildi

Bu Cuma, Cumhuriyet Başsavcısı, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı platformu Mi Vacuna'da gönderilen veri tabanlarındaki yeni tutarsızlıklar konusunda uyardı. Kolombiya'da 120 yaşındaki kişilerin kaydı olmamasına rağmen, bu veri tabanı Ulusal Aşı Planının 1. Aşamasında aşılama için öncelik verilmiş 120 yaş üstü 328 kişiyi içermektedir.

Kolombiya’da Kovid-19 salgını kapsamında yeni bir sağlık skandalı gündeme oturdu. 328 ölünün Kovid-19 aşısı olmuş gibi gösterildiği ortaya çıktı. Skandal ülkeyi büyük çapta sarstı. Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal aşı planı kapsamında ulaşılan veri tabanlarında ciddi uyuşmazlıkların fark edildiği belirtildi. Bu tutarsızlıkların araştırılmasından sonra 328 ölünün aşılanmış olarak gösterildiğinin kayıtlara geçirildiğini açıkladı. 300’den fazla kişiye aşı yapıldığını ve bu kişilerin 120 yaş üstü olduğu belirtildi fakat, Kolombiya’da 120 yaşındaki kişilerin herhangi bir kaydı bulunmamakta.

Ulusal aşı planı Mi Vacuna'nın (Aşım) veri tabanında, aşılamanın 1'nci aşamasında 120 yaş ve üzeri 328 kişiye Covid-19 aşısı uygulanmış gibi görünürken, aşının ayrıca yaşını doldurmamış bebekler ile 12 yaşından küçük çocuklara da yapıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyetin Comptroller Generali, Sağlık Bakanı Fernando Ruiz'e "veritabanlarını açıkça güncellemesini" söylediklerini belirtti. Bugün ikinci dozla aşılanan vefat edenleri görmeye devam ediyoruz. 120 ve aylıkların aşılandığını görüyoruz."

Söz konusu olay hakkında soruşturma başlatılmasıyla Başsavcılık Denetmeni Felipe Cordoba, "Veritabanlarını güncellemediklerinden ve buna ek olarak aşı şeması içinde etkili bir kontrol olmadığından, sahip olduğumuz böyle bir pandeminin ortasındaki herkes için gerekli olduğu için onlara yaptırım uygulamak zorunda kalmak istemeyiz." diye uyardı.

Aynı zamanda, Cordoba, Ulusal Sağlık Baş komiseri Fabio Aristizabal'ı, kontrol organının ülkedeki aşıyı çevreleyen düzensizlikler hakkında yaptığı farklı uyarılar karşısında Ulusal Aşı Planı'na büyüteç koymaya çağırdı.

Kolombiya medyası ise sağlık skandalı hakkında “Kolombiya ölüleri bile aşılıyor” şeklinde yazdı. Öte yandan sosyal medyada, aşı sırası gelmemiş çok sayıda kişinin daha önce hayatını kaybetmiş kişilerin bilgilerini kullanarak, para karşılığında aşı yaptırdığı öne sürüldü.