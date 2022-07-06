Kolombiya Cumhurbaşkanı Seçilen Petro, Ateşkes Çağrısında Bulundu

Kolombiya Devlet Başkanı seçilen Gustavo Petro, durdurulan barış müzakerelerini yeniden başlatma umuduyla ülkedeki son büyük isyancı grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile "ikili ateşkes" önerdi .

M-19 hareketiyle eski bir isyancı olan ve ülkenin ilk solcu cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan Petro, Salı günü ELN'ye ve "mevcut tüm silahlı gruplara" "bir mesaj gönderdiğini" söyledi. çünkü barış geldi”.

Şiddete ara verilmesinin amacının "Kolombiya'daki savaşı sona erdirmek" olacağını da sözlerine ekledi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) grubunun aksine Kolombiya'nın 2016 barış anlaşması uyarınca silah bırakmayan ELN ile görüşmeler , başkent Bogota'da bir polis akademisine 2019 yılında düzenlenen saldırının ardından görev süresi sona eren Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ardından bozuldu .

Duque, Küba komünist devriminden sonra 1964'te kurulan ELN'nin müzakerelerin yeniden başlaması için tüm faaliyetlerini durdurması konusunda ısrar etti. Bu arada grup, komutan Angel Padilla Romero'nun 2021'de öldürülmesinden sonra "misilleme" sözü verdi .

Bogota'nın eski belediye başkanı Petro, Haziran'daki seçim zaferinden önce ELN ile görüşme sözü verdi ve ardından grup müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

ELN'nin merkez komutanlığı, “siyasi ve askeri mücadele ve direniş sistemini aktif tuttuğunu, aynı zamanda barış sürecini ilerletmek için açık mevcudiyetini sürdürdüğünü” söyledi.

Kolombiya askeri tahminlerine göre ELN şu anda kendi saflarında yaklaşık 2.500 savaşçı sayıyor ve şehir merkezlerinde, çoğunlukla Venezüella sınırında ve Pasifik kıyılarında geniş bir destek ağına sahip.

Salı günü konuşan Petro, iki ülkenin ortak sınırında faaliyet gösteren silahlı grupların yerinden edilmesine yardımcı olmak için Venezuela ile ilişkileri yeniden kurmayı umduğunu da yineledi.

Duque, Kolombiyalı silahlı grupların hükümetin işbirliğiyle Venezuela'ya sığındığını defalarca iddia etti, Caracas ise bu iddiayı yalanladı.