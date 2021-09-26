Kocaeli'nde İki Gün İşkence Yaptığı Karısını Vahşi Bir Şekilde Öldürdü!

Kocaeli'nde meydana gelen dehşet verici olayda 9 ay önce doğum yapan eşine 2 gün boyunca işkence yapan şahıs, daha sonra vahşi bir cinayete de imza attı. Konu hakkında gece devriye gezen polis ekipleri ise 9 ay önce doğum yapan kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ise eşi ile kavga ettiğini ve hava almaya çıktığını belirtirken polis ekipleri zanlının eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya geldi.

Derince ilçesinde dün gece saatlerinde dehşet meydana geldi. Konu hakkında edinilen bilgilere göre 3 sene önce Mehmet Senem ile Hatice Senem isimli çift dünya evine girmişti. Anlaşmazlık yaşayan çift daha sonra tartışmaya başladı ve tartışma, 23 yaşındaki genç kadının ölümü ile sonuçlandı.

Çift son zamanlarda sıklıkla tartışma yaşıyordu ve 23 Eylül Perşembe gecesinde de kavga büyüdü. 9 aylık bebeği olan 23 yaşındaki eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisim ile vurarak cinayete imza atan şüpheli ise gözaltına alındı ve daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Eşinin kafasına sert bir cisim ile vurarak öldüren Mehmet Senem, devriye atarken şüpheli hareketler sergilemesi sebebi ile polis ekipleri tarafından durduruldu. Eşi ile kavga ettiğini ve hava almaya çıktığını açıkladı.

Polis ekipleri ise Mehmet Selim'in konuşmalarından şüphelendi ve şahsın evine gitti. Şahsın evine giden polis ekipleri genç kadını kanlar içerisinde hareketsiz yatarken gördü.

Yapılan ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri eve geldi ve 9 ay önce ilk çocuğunu dünyaya getiren Hatice Senem ismi genç kadının hayatını kaybettiğini ifade etti. Yapılan olay yeri incelemesi sonrasında genç kadının cansız bedeni morga kaldırıldı ve katil zanlısı Mehmet Senem ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Otopsi Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve genç kadının iki gün boyunca feci bir şekilde işkence görerek darp edildiği ve bunun yanı sıra başına da sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Genç kadının acılı babası ise tüm kadın cinayetlerine karşı olanların kendilerini desteklemesini istediğini ve zanlının mahkemede en ağır cezayı almasını dilediğini ifade etti. 3 sene önce kızının evlendiğini açıklayan acılı baba Hüseyin Kurban, 9 aylık bir torunu olduğunu ve zanlının kızını çocuğunun yanında öldürdüğünü söyledi.